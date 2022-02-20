Итоги соревнований по бобслею на Олимпиаде-2022 в Пекине - лучшие истории, моменты и рекорды

Соревнования по бобслею в Пекине-2022 удались на славу. Драматизма, эмоций и рекордов было много.

Кейли Хамфрис стала первой в истории олимпийской чемпионкой в монобобе. Ее партнерша по сборной США Элана Майерс-Тейлор завоевала свои четвертую и пятую медали и стала самой титулованной олимпийской бобслеисткой за все времена.

А как насчет блестящего камбэка немки Лауры Нольте? Она преодолела неудачу в монобобе и выиграла состязания двоек.

У мужчин Франческо Фридрих подтвердил статус величайшего бобслеиста всех времен. Немец защитил чемпионские титулы и в двойках, и в четверках.

Три лучших момента

1 - Кейли Хамфрис берет первое в истории олимпийское золото в монобобе

В Пекине-2022 в олимпийской программе дебютировал монобоб. Число женских бобслейных дисциплин сравнялось с числом мужских, а пилоты получили возможность показать чистое мастерство - без поддержки экипажа.

Кейли Хамфрис дала всем остальным мастер-класс.

В 2019 году она сменила спортивное гражданство. Вместо Канады, которой принесла два олимпийских золота, стала выступать за США. Пока ей оформляли документы, пришлось поволноваться. Долго не было уверенности, что ей разрешат выступать на Играх.

Но за два месяца до Олимпиады новый паспорт был готов, а большего ей и не было нужно. Хамфрис приехала в Пекин и завоевала еще один чемпионский титул.

С включением монобоба в программу женщины впервые в истории разыгрывали два комплекта олимпийских медалей. Тут заслуживает упоминания другая спортсменка из сборной США Элана Майерс-Тейлор. Она взяла не только серебро в монобобе, но и бронзу в двойках. Майерс обладает редким достижением: она не уезжала без медалей ни с одной Олимпиады, а их у нее в карьере было целых пять!

2 - Камбэк Лауры Нольте

Пожалуй, самые сильные эмоции в Санно-бобслейном центре Яньцина доставила победа Лауры Нольте и Деборы Леви в женских двойках.

Нольте выиграла золото в монобобе на юношеской Олимпиаде 2016 года и в Пекине рассчитывала на место в тройке. Но осталась четвертой и покинула трек в слезах.

Спустя несколько дней немка проявила чемпионский характер и, оправившись от неудачи, завоевала вместе с Леви свое первое олимпийское золото.

Лаура Нольте и Дебора Леви празднуют победу в двойках в Пекине-2022 Фото © Getty Images

3 - Очередной дубль Франческо Фридриха

На сегодня у Франческо Фридриха попросту нет конкурентов в мужском бобслее.

Четыре года назад в Пхенчхане он выиграл соревнования двоек и четверок, а теперь сделал это снова.

И знаете что? Легендарному немецкому пилоту 31 год, и он вполне может замахнуться на третье подобное достижение в Милане и Кортине-2026!

Что они сказали

Все изменилось. Я еще кормлю грудью, и мне сейчас идти сцеживать молоко! Посвящаю медаль маме и сыну. Мама указала мне путь и показала, что такое сильная женщина. А мой сын, просто просыпаясь каждый день, показывает мне, как преодолевать препятствия и пробивать себе путь.

Элана Майерс-Тейлор о том, как изменилась ее жизнь после рождения сына в 2020 году, о возвращении в спорт и двух медалях в Пекине-2022.

Я помню Джилл Баккен и Вонетту Флауэрс, которые в 2002 году выиграли первые женские соревнования [по бобслею на Олимпиаде]. И знаю, что сегодняшние девочки запомнят меня, и пойдут в бобслей, и будут иметь две возможности выиграть медали, а может, даже четыре, если в программу включат женские четверки. Это очень круто, и я буду бороться за это. Это происходит благодаря женщинам, которые были до меня, и я хочу, чтобы это происходило после - для будущих поколений.

Американка Кейли Хамфрис после своего третьего олимпийского золота, включая первое в монобобе.

Нам несказанно повезло. То, что доставляет нам огромную радость, и есть наша работа. Вряд ли в жизни может быть что-то лучше. У тебя есть, может, 10, 15, 20 лет, когда ты можешь посвятить себя спорту. Затем придется уйти и заняться чем-то, не таким мощным, а твое место займут другие.

Легенда бобслея Франческо Фридрих после защиты олимпийского чемпионства в двойках.

Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине

Монобоб:

Золото: Кейли Хамфрис (США)

Серебро: Элана Майерс-Тейлор (США)

Бронза: Кристин де Брюин (Канада)

Двойки, женщины:

Золото: Лаура Нольте и Дебора Леви (Германия)

Серебро: Мариама Яманка и Александра Бургхардт (Германия)

Бронза: Элана Майерс-Тейлор и Сильвия Хоффман (США)

Двойки, мужчины:

Золото: Франческо Фридрих и Торстен Маргис (Германия)

Серебро: Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр (Германия)

Бронза: Кристоф Хафер и Маттиас Зоммер (Германия)

Четверки:

Золото: Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Канди Бауэр, Александр Шюллер (Германия)

Серебро: Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер, Кристиан Расп (Германия)

Бронза: Джастин Криппс, Райан Соммер, Кэмерон Стоунз, Бен Коквелл (Канада)