Пекин-2022 | Бобслей. Легендарный Франческо Фридрих завоевал золото в четверках

На Олимпийских играх 2022 в Пекине прошли соревнования в бобслее в четверках. Золото завоевал экипаж Франческо Фридриха из Германии, серебро у его соотечественника Йоханнеса Лохнера, бронза за Джастином Криппсом из Канады. Четверка Ростислава Гайтюкевича стала восьмой.

После победы в двойках стало ясно, что Фридрих находится в отличной форме и готов повторить результат Пхенчхана-2018, где он сделал золотой дубль. В итоге легендарный бобслеист завоевал свой четвертый олимпийский титул.

Немец вместе с партнерми Торстеном Маргисом (выиграл с ним золото в двойках), Кенди Бауэром и Александром Шуэллером стабильно провел все четыре заезда, показав общее время 3.54,30. Его соотечественник Йоханнес Лохнер добавил к серебру в двойках еще одно второе место в Пекине-2022. Бронза досталась четверке канадца Джастина Криппса. Он помешал Германии повторить успех Германии в двойках, где немецкие спортсмены заняли весь пьедестал. На этот раз Кристоф Хафер довольствовался четвертым местом.

Представители ROC, несмотря на некоторые шансы на медали, в реальности не смогли бороться за них. Ростислав Гайтюкевич стал восьмым, Максим Андрианов расположился строчкой ниже.

Кстати, у Фридриха и Криппса интересная история противостояния. На этой Олимпиаде превосходство первого было очевидно, Франческо соперничал прежде всего со своими соотечественниками. Но история противостояния с Криппсом менее интересной от этого не становится.

В Пхенчхане-2018 двойкам Фридриха и Криппса пришлось разделить золото. Это был второй случай в истории олимпийского бобслея, когда сразу два экипажа показали одинаковое золотое время. То же самое произошло на Олимпийских играх 1998 года в Нагано, когда первое место разделили две канадских пары.

В последние годы Фридрих — безоговорочный лидер в бобслейном мире. На его счету четыре подряд титула чемпиона мира в четверках, а всего у него 13 побед на ЧМ. Это абсолютно лучший результат в истории. Теперь он еще и четырехкратный олимпийский чемпион.

Соревнованиями четверок завершились соревнования по бобслею в Пекине-2022.