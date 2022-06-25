Милан Кортина-2026 | На зимних Олимпийских играх дебютирует ски-альпинизм и восемь новых дисциплин

На Олимпийских играх 2026 года в Милане Кортине дебютируют восемь новых дисциплин — такое решение было принято исполнительным комитетом МОК.

Нововведения коснутся четырех видов спорта:

Ски-альпинизм (новый олимпийский вид спорта, дебютирующий в Милане Кортине-2026):

Три дисциплины: мужской спринт, женский спринт и смешанная эстафета.

Бобслей:

Добавлен командный микст.

Санный спорт:

Добавлены соревнования женских двоек.

Дисциплина «двойки» переименована в «мужские двойки».

Лыжный спорт:

Добавлены три новые дисциплины: мужской парный могул во фристайле , женский парный могул во фристайле и женские прыжки на лыжах с большого трамплина.

, и Удалены смешанные командные соревнования в параллельном гигантском слаломе в горнолыжном спорте.

Соревнования в биатлоне, керлинге, хоккее с шайбой, конькобежном спорте и фигурном катании пройдут без изменений.

Согласно рекомендации Программной Комиссии соревнования по мужской и женской горнолыжной комбинации предварительно включены в программу Игр, однако итоговое решение будет принято не позднее апреля 2023 года.

Исполнительный комитет МОК также оставил в программе Игр-2026 соревнования по лыжному двоеборью, однако их включение в программу Игр-2030 находится под вопросом. Среди основных проблем — низкий зрительский интерес и низкая репрезентативность (на последних трех Олимпийских Играх 27 медалей в этой дисциплине выигрывали представители лишь четырех европейских НОКов).

Также Зимние Олимпийские Игры в Милане Кортине-2026 станут самыми гендерно-сбалансированными в истории. Спортивная программа Игр в Милане Кортине-2026 будет включать в себя рекордное количество женских соревнований — женщины составят 47 процентов всех участников. Программа была одобрена Исполнительным Комитетом МОК, основываясь на рекомендациях, представленных Программной Комиссией МОК.

Полная программа и распределение олимпийских квот.