Конькобежный спорт. Итоги Кубка мира-2021/22. Вюст, Крамер, ван дер Пул – прощание с легендами на «Тиалфе»

Финал Кубка мира-2021/22 по конькобежному спорту на знаменитом «Тиалфе» в Херенвене получился ярким, но в то же время грустным – сразу несколько суперзвезд объявили о завершении карьер, попрощавшись с многочисленной публикой. Прежде всего, речь о двух 35-летних суперзвездах из Нидерландов, которых входят в число величайших конькобежцев всех времен. Ирен Вюст и Свен Крамер на двоих выиграли десять золотых олимпийских медалей, но теперь настала пора им повесить коньки на гвоздь. О своем уходе из профессионального спорта также заявил и шведский уникум Нильс ван дер Пул, но все же его возвращение не кажется невозможным.

Примечательно, что Вюст и Крамер даже родились в одном месяце, в апреле 1985 года, разница в возрасте между ними составляет всего лишь около трех недель. Впервые они ярко заявили о себе 16 лет назад, на Играх-2006 в Турине. И с тех пор добились феноменальных успехов. Ирен выиграл шесть золотых олимпийских наград и стала 22-кратной чемпионкой мира, Свен завоевал четыре олимпийских золота и 30 медалей высшей пробы на чемпионатах мира!

Так что никто не спорит, что карьеры завершили настоящие легенды конькобежного спорта. У Вюст, выигравшей на Олимпиаде в Пекине дистанцию 1500 м, прощальный сезон получился лучше. Пусть на финале Кубка мира она в своей любимой дисциплине и стала только четвертой. Крамер, в свою очередь, остался без олимпийских наград на Играх-2022, да и на финале в Херенвене не выступил вообще. Но от этого не стал менее великим.

Нильс ван дер Пул выиграл все, что мог и решил уйти из конькобежного спорта Фото © 2022 Getty Images

Что касается ван дер Пула, то швед в нынешнем сезоне не проиграл ни одного забега, собрав коллекцию их двух золотых олимпийских медалей на 5000 и 10000 метров и мировых рекордов в данных дисциплинах, титула чемпиона мира в классическом многоборье и победы в зачете длинных дистанций Кубка мира. На «Тиалфе» Нильс, само собой, также выиграл – забег на 5000 м. Ван дер Пул еще несколько недель назад дал понять, что он уходит из коньков. Он собирается немного отдохнуть, после чего заняться выступлениями с мотивационными речами. Но, не исключено, ближе к Олимпиаде-2026 Нильс все же решит вернуться, ведь сейчас ему всего 25 лет.

Дистанционные Кубки мира по итогам финала в Херенвене завоевали у женщин американки Эрин Джексон (500 м) и Бриттани Боу (1000 м), японка Такаги Михо (1500 м), Ирен Схаутен из Нидерландов (длинные дистанции 3000 и 5000 м) и итальянка Франческа Лоллобриджида (масс-старт).

У мужчин Кубки мира в отдельных видах выиграли канадец Лоран Дюбрей (500 м), Томас Крол из Нидерландов (1000 м), американец Джо Мантия (1500 м), уже упомянутный ван дер Пул (длинные дистанции 5000 и 10000 м) и бельгиец Барт Свингс (масс-старт).

Итоговое положение в Кубке мира по конькобежному спорту смотрите здесь