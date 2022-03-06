Итоги чемпионата мира по конькобежному спорту-2022: Невероятная победа ван дер Пула и драма Рюста

Нильс ван дер Пул стал главным героем чемпионата мира по конькобежному спорту-2022 в Хамаре. Шведский конькобежец сенсационно выиграл ЧМ в классическом многоборье благодаря своему сенсационному бегу на дистанции 10 000 м. Главный фаворит и победитель трех предыдущих чемпионатов мира Патрик Рюст из Нидерландов упустил на заключительной дистанции преимущество в двадцать лишним секунд и довольствовался лишь серебро. Впрочем, все остальное личное золото досталось конькобежцам из Нидерландов – в классическом многоборье у женщин победила Ирен Схаутен, а в спринтерском многоборье ранее первенствовали Томас Крол и Ютта Лердам.

По решению Международного союза конькобежцев российские и белорусские спортсмены отстранены от международных стартов нынешнего сезона, но соревнования в Хамаре все равно получились феерическими. Прежде всего, благодаря ван дер Пулу. Казалось бы, что сенсационного в победе двукратного олимпийского чемпиона Пекина и рекордсмена мира на 5000 м и 10000 м? Но в том-то и дело, что в классическом многоборье просто выдающимся спринтером быть недостаточно, надо уметь хорошо бегать 1500 м и, особенно, 500 м. А с коротким спринтом у ван дер Пула никогда прежде особо не складывалось.

Поэтому 25-летний уникум из Швеции с нидерландскими корнями приехал в Норвегию, можно сказать, на афтепати, в чем сам и признался. Просто насладиться заключительными стартами великолепного сезона и, если все сложится, выиграть серебряную или бронзовую медаль. По идее, Рюст был явным фаворитом – Патрик хорош и на длинных дистанциях, да и на коротких по сравнению с Нильсом очень силен. Но…

Как и обещал, ван дер Пул выступал в Хамаре на позитиве, искренне радуясь своими результатам – 14-му месту на 500 м и десятому месту на 1500 м. Да, 5000 м он выиграл, но Рюст отстал всего на 3,5 секунды. Перед заключительной «десяткой» перевес Патрика составлял более 20 секунд, к тому же он бежал в заключительной паре, зная график шведа. Но ничего не помогло. Ван дер Пул выдал фантастический забег, установив рекорд катка и выбегая последние круги из 30 секунд. 12.41,56 для Хамара – удивительный результат. Но все же казалось, что Рюст может справиться и пробежать со временем в районе 13 минут. И поначалу он почти не уступал Нильсу, однако, видимо, слишком быстро начал и уже за восемь кругов до финиша растерял все преимущество. В итоге, он уступил ван дер Пулу почти 45 секунд! Бронзу завоевал Барт Свингс.

У женщин обошлось без такой драмы, пусть Схаутен и смогла отыграть на «пятерке» у Такаги Михо отставание в шесть секунд и еще «привезла» японке три секунды. Бронзовым призером стала Антоинетт де Йонг. В командном спринте у женщин первенствовала команда Нидерландов (Дионе Воскамп, Лердам и Фемке Кок). У мужчин чемпионами стали норвежцы Бьорн Магнуссен, Хенрик Фагерли Рукке и Ховар Лорентсен.

Полные результаты чемпионата мира по конькобежному спорту смотрите здесь