Конькобежный спорт: Крол и Лердам выиграли чемпионат мира-2022 в спринтерском многоборье в оранжевых дуэлях

Триумфом сборной Нидерландов завершился в Хамаре чемпионат мира-2022 в конькобежном спринтерском многоборье. Как у мужчин, так и женщин конькобежцы оранжевой сборной завоевали золото и серебро, причем интрига сохранялась до последнего. Если у мужчин олимпийский чемпион Пекина Томас Крол обошел Кая Вербая все же достаточно уверенно, то у женщин Ютта Лердам опередила Фемке Кок всего-навсего на 0,075 балла, что по меркам спринтерского многоборья очень маленькая разница. Главным неудачником турнира можно признать канадца Лорана Дюбрея – лидер после первого дня ЧМ вынужден был сняться из-за положительного теста на ковид.

Напомним, что по решению Международного союза конькобежцев российские и белорусские спортсмены отстранены от международных стартов нынешнего сезона. Не участвовали в борьбе за медали у женщин и Эрин Джексон с Такаги Михо, выигравшие золотые медали Пекина соответственно на 500 м и 1000 м. Однако не факт, что кто-нибудь смог бы обойти в Норвегии Лердам и Кок. 23-летняя Ютта и 21-летняя Фемке – уже не будущее, а настоящее мирового конькобежного спорта. В прошлом году Лердам выиграла золото чемпионата Европы в спринтерском многоборье, Кок завоевала бронзу. Есть в их активе и золотые медали чемпионатов мира на отдельных дистанциях. Правда, на Олимпийских играх в Пекине Кок осталась вообще без медали, а Лердам ограничилась серебром на 1000 м.

На сей раз в соперничество двух конькобежек из Нидерландов попробовала вмешаться Ванесса Херцог, но все же представительница Австрии отстала довольно значительно, ограничившись бронзой. А Ютта и Фемке довольно предсказуемо обменивались победами на 500 и 1000 м. Кок выиграла оба забега в коротком спринте, Лердам дважды победила на дистанции вдвое длиннее. Перед последней «тысячей» она уступала Кок, однако все равно считалась претенденткой № 1. Сопернице требовалось прыгнуть выше головы, проиграть не более 0,22. И до финишной прямой Фемке держалась, но все же уступила. Лердам стала чемпионкой, заставив расплакаться от счастья своего тренера Константина Полтавца.

У мужчин все шло к тому, что борьбу за золото поведут во второй день Крол, Вербай и Дюбрей, причем канадец благодаря великолепному бегу на 500 м чуть оторвался и считался претендентом № 1. Но его остановил ковид. В итоге, за счет дистанции 1000 м, на которой он стал олимпийским чемпионом Пекине, Крол сумел завоевать золото. Вообще 29-летний Томас прежде считался специалистом на 1000 и 1500 м, однако в последнее время заметно подтянул короткий спринт. И сейчас доказал, что его победа на чемпионате Европы-2021 по спринтерскому многоборью была не случайна. 27-летний Вербай стал вторым. Бронзу завоевал ровесник Крола норвежец Ховар Лорентсен.

Полные результаты чемпионата мира по конькобежному спорту смотрите здесь