Пекин-2022 | Конькобежный спорт: результаты, видео, расписание

Олимпийские игры-2022 в конькобежном спорте: видео лучших моментов, полные результаты и расписание 

Автор: Сергей Бурый
Конькобежный спорт
Фото © 2022 Getty Images

Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине проходят с 5 по 19 февраля 2022 года. Разыграваются 11 комплектов медалей. На этой странице Olympics приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов конькобежного спорта на Олимпиаде-2022.

Состав команды ROC

  • Женщины. Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Дарья Качанова, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Ольга Фаткулина
  • Мужчины. Даниил Алдошкин, Артем Арефьев, Руслан Захаров, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Сергей Трофимов
  • Более подробная информация о конькобежцах команды ОКР — здесь

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

5 февраля, суббота

  • Женщины. 3000 м. Начало в 11:30

6 февраля, воскресенье

  • Мужчины. 5000 м. Начало в 11:30

7 февраля, понедельник

  • Женщины. 1500 м. Начало в 11:30

8 февраля, вторник

  • Мужчины. 1500 м. Начало в 13:30

10 февраля, четверг

  • Женщины. 5000 м. Начало в 15:00

11 февраля, пятница

  • Мужчины. 10 000 м. Начало в 11:00

12 февраля, суббота

  • Мужчины. 500 м. Начало в 11:53

13 февраля, воскресенье

  • Женщины. 500 м. Начало в 16:56

15 февраля, вторник

  • Женщины. Командная гонка преследования (финал A). Начало в 11:28
  • Мужчины. Командная гонка преследования (финал A). Начало в 11:47

17 февраля, четверг

  • Женщины. 1000 м. Начало в 11:30

18 февраля, пятница

  • Мужчины. 1000 м. Начало в 11:30

19 февраля, суббота

  • Мужчины. Масс-старт. Начало в 11:30
  • Женщины. Масс-старт. Начало в 12:00

Результаты

5 февраля, суббота

Женщины. 3000 м

  • 1. Ирен Схаутен (Нидерланды) – 3.56,93
  • 2. Франческа Лолобриджида (Италия) – 3.58,06
  • 3. Изабель Вайдеман (Канада) – 3.58,64
  • ...10. Евгения Лаленкова – 4.03,42
  • 11. Наталья Воронина (обе – ROC) – 4.03,84

Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Женщины 3000м. 5 февраля

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