Пекин-2022 | Конькобежный спорт: результаты, видео, расписание
Олимпийские игры-2022 в конькобежном спорте: видео лучших моментов, полные результаты и расписание
Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине проходят с 5 по 19 февраля 2022 года. Разыграваются 11 комплектов медалей. На этой странице Olympics приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов конькобежного спорта на Олимпиаде-2022.
Состав команды ROC
- Женщины. Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Дарья Качанова, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Ольга Фаткулина
- Мужчины. Даниил Алдошкин, Артем Арефьев, Руслан Захаров, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Сергей Трофимов
- Более подробная информация о конькобежцах команды ОКР — здесь
Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
5 февраля, суббота
- Женщины. 3000 м. Начало в 11:30
6 февраля, воскресенье
- Мужчины. 5000 м. Начало в 11:30
7 февраля, понедельник
- Женщины. 1500 м. Начало в 11:30
8 февраля, вторник
- Мужчины. 1500 м. Начало в 13:30
10 февраля, четверг
- Женщины. 5000 м. Начало в 15:00
11 февраля, пятница
- Мужчины. 10 000 м. Начало в 11:00
12 февраля, суббота
- Мужчины. 500 м. Начало в 11:53
13 февраля, воскресенье
- Женщины. 500 м. Начало в 16:56
15 февраля, вторник
- Женщины. Командная гонка преследования (финал A). Начало в 11:28
- Мужчины. Командная гонка преследования (финал A). Начало в 11:47
17 февраля, четверг
- Женщины. 1000 м. Начало в 11:30
18 февраля, пятница
- Мужчины. 1000 м. Начало в 11:30
19 февраля, суббота
- Мужчины. Масс-старт. Начало в 11:30
- Женщины. Масс-старт. Начало в 12:00
Результаты
5 февраля, суббота
Женщины. 3000 м
- 1. Ирен Схаутен (Нидерланды) – 3.56,93
- 2. Франческа Лолобриджида (Италия) – 3.58,06
- 3. Изабель Вайдеман (Канада) – 3.58,64
- ...10. Евгения Лаленкова – 4.03,42
- 11. Наталья Воронина (обе – ROC) – 4.03,84
- Полное расписание и результаты соревнований по конькобежному спорту в Пекине по мере их завершения — здесь
- Все, что надо знать об олимпийском турнире по конькобежному спорту в Пекине — здесь
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