Пекин-2022 | Конькобежный спорт: результаты, видео, расписание

Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине проходят с 5 по 19 февраля 2022 года. Разыграваются 11 комплектов медалей. На этой странице Olympics приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов конькобежного спорта на Олимпиаде-2022.

Состав команды ROC

Женщины. Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Дарья Качанова, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Ольга Фаткулина

Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Дарья Качанова, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Ольга Фаткулина Мужчины. Даниил Алдошкин, Артем Арефьев, Руслан Захаров, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Сергей Трофимов

Даниил Алдошкин, Артем Арефьев, Руслан Захаров, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Сергей Трофимов Более подробная информация о конькобежцах команды ОКР — здесь

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

5 февраля, суббота

Женщины. 3000 м. Начало в 11:30

6 февраля, воскресенье

Мужчины. 5000 м. Начало в 11:30

7 февраля, понедельник

Женщины. 1500 м. Начало в 11:30

8 февраля, вторник

Мужчины. 1500 м. Начало в 13:30

10 февраля, четверг

Женщины. 5000 м. Начало в 15:00

11 февраля, пятница

Мужчины. 10 000 м. Начало в 11:00

12 февраля, суббота

Мужчины. 500 м. Начало в 11:53

13 февраля, воскресенье

Женщины. 500 м. Начало в 16:56

15 февраля, вторник

Женщины. Командная гонка преследования (финал A). Начало в 11:28

Мужчины. Командная гонка преследования (финал A). Начало в 11:47

17 февраля, четверг

Женщины. 1000 м. Начало в 11:30

18 февраля, пятница

Мужчины. 1000 м. Начало в 11:30

19 февраля, суббота

Мужчины. Масс-старт. Начало в 11:30

Женщины. Масс-старт. Начало в 12:00

Результаты

5 февраля, суббота

Женщины. 3000 м