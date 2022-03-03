Чемпионат мира по конькобежному спорту-2022: где смотреть и что ждать

Чемпионат мира по конькобежному спорту 2022 года в спринтерском и классическом многоборье пройдет в норвежском Хамаре с 3 по 6 марта.

В спринтерском многоборье на ЧМ-2022 мы не увидим сразу нескольких героев Олимпийских игр в Пекине, включая олимпийских чемпионок на 500 м (американка Эрин Джексон) и на 1000 м (Такаги Михо). Именно японка - действующая чемпионкой мира в спринтерском многоборье. В 2021-м этот турнир не проводился, а в 2020 году Такаги победила как раз в Хамаре. На сей раз главными фаворитами у женщин можно назвать конькобежек из Нидерландов Ютту Лердам и Фемке Кок, которые на чемпионате Европы в 2021 году завоевали соответственно золото и бронзу. Лердам специализируется больше на 1000 м, Кок – в коротком спринте. Сюрприз может преподнести и опытнейшая австрийка Ванесса Херцог, достаточно сильно выступавшая на Играх в Пекине.

В свою очередь, Такаги Михо сконцентрируется в Хамаре на классическом многоборье, где также очень хороша – она выигрывала чемпионат мира в 2018 году. Ее главной соперницей можно назвать героиню Олимпиады-2022 Ирен Схаутен, сделавшей в Пекине золотой хет-трик – на 3000 м, 5000 м и в масс-старте. Также в списке претенденток Мартина Сабликова из Чехии, канадка Ивани Бланден и Антоинетте де Йонг из Нидерландов.

У мужчин-спринтеров круг фаворитов более широк. Прежде всего, это олимпийский чемпион Пекина на 1000 м Томас Крол из Нидерландов и его соотечественник Кай Вербай, который также претендовал на олимпийскую медаль, но вынужден был сбросить темп при смене дорожек. Кроме того, отметим действующего чемпиона мира Шинаму Тацуя из Японии, канадца Лорана Дюбрея и восходящую звезду из США 17-летнего Джордана Штольца.

В классическом многоборье прежде всего отметим Патрика Рюста из Нидерландов – чемпиона мира-2020. Само собой, король стайерского бега, олимпийский чемпион на 5000 и 10000 м Нильс ван дер Пул также способен побороться, однако в спринте он послабее Рюста.

Такаги Михо сконцентируется в Хамаре на классическом многоборье Фото © GETTY IMAGES

Расписание чемпионата мира-2022 по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье (Хамар, Норвегия)

время начала соревнований – московское

Спринтерское многоборье

3 марта, четверг

Женщины. 500 м. Начало в 19:30. 1000 м. Начало в 20:39 («Матч! Арена», Sportbox.ru)

Мужчины. 500 м. Начало в 20:58. 1000 м. Начало в 21:23 («Матч! Арена», Sportbox.ru)

4 марта, пятница

Женщины. 500 м. Начало в 19:30. 1000 м. Начало в 20:39 («Матч! Арена», Sportbox.ru)

Мужчины. 500 м. Начало в 20:58. 1000 м. Начало в 21:23 («Матч! Арена», Sportbox.ru)

Классическое многоборье и командный спринт

5 марта, суббота

Женщины. 500 м. Начало в 16:00. 3000 м. Начало в 17:05. Командный спринт. Начало в 19:57 («Матч! Арена», Sportbox.ru)

Мужчины. 500 м. Начало в 16:26. 5000 м. Начало в 18:09. Командный спринт. Начало в 20:08 («Матч! Арена», Sportbox.ru)

6 марта, воскресенье

Женщины. 1500 м. Начало в 16:00. 5000 м. Начало в 17:31 («Матч! Арена», Sportbox.ru)

Мужчины. 1500 м. Начало в 16:44. 10000 м. Начало в 18:21 («Матч! Арена», Sportbox.ru)