Футбол. Лига конференций. Финал. Где смотреть и что ждать

В среду, 25 мая, в Албании пройдет первый в истории финал футбольной Лиги конференций. Этот турнир УЕФА запустил только в этом году в качестве третьего по значимости еврокубка, но он уже получил определенную популярность. А в решающем матче болельщиков ждет очень интересное противостояние – «Рома» под руководством Жозе Моуринью сыграет с «Фейеноордом».

Интересно, что знаменитый португалец в среду может вновь установить рекорд. И стать первым тренером в истории, который выиграл три главных европейских трофея – Лигу чемпионов, Кубок УЕФА/Лигу Европы и Лигу конференций. В случае успеха по крайней мере до следующего сезона никто не сможет перекрыть это достижение. Вполне неплохая мотивация, чтобы заставить свою команду выложиться по полной. Тем более других трофеев у «Ромы» в этом сезоне нет.

«Когда ты работаешь в Риме, то живешь в Риме, дышишь Римом и этим клубом. С первого дня здесь я чувствовал, что это большой клуб, но без громких побед и с небольшим числом финалов. Я сейчас очень эмоционален. Для нас это словно Лига чемпионов», – сказал накануне финала Моуринью официальному сайту УЕФА.

Последний раз «Рома» выходила в финал еврокубков в сезоне 1990/91, и тогда уступила «Интеру» в решающем матче за Кубок УЕФА. Но теперь у них есть главное – тренер-победитель, который точно знает, как настраивать команду и брать титулы.

Интересно, что похожий рекорд может установить и «Фейеноорд». У них есть победа в Кубке чемпионов-1969/70 (аналог нынешний Лиги чемпионов), в Кубке УЕФА в 1974 и 2002 годах, так что осталось завоевать лишь третий из престижных трофеев. И для этого у голландцев есть все необходимое, в том числе лучший бомбардир Лиги конференций Сириль Дессерс. У бельгийского нападающего 10 голов в турнире, и в среду он наверняка выйдет в стартовом составе. Но и у «Ромы» есть свой суперфорвард – Тэмми Абрахам. Прошлым летом он сменил дождливый Лондон на солнечный Рим как раз по приглашению Моуринью и сразу стал забивать. На его счету уже больше 20 мячей за команду, в том числе 9 в еврокубке.

«Для выхода в финал в определенные моменты нужна удача, но у этого коллектива есть и мастерство. Мы заставили людей гордиться собой, однако это еще не конец. Поклонники всегда гордились нами, но мы вывели это чувство на новый уровень, причем не только своими результатами в Европе. Опять же, мы еще ничего не выиграли, хотя очень хотим это сделать», – говорит главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот.

Еще одна интересная деталь матча – голландский клуб ни разу не проиграл в сетке Лиги конференций – у него 8 побед и 4 ничейных результата. И если вспоминать недавнего победителя Лиги Европы, то можно провести интересные аналогии. «Айнтрахт» также ни разу не проиграл в турнире и в финале взял трофей. Так что, возможно, этот факт пойдет во благо «Фейеноорду». У «Ромы» в отличие от соперника есть два поражения по ходу турнира.

Эти команды встречались только раз за всю историю – в 1/16 финала Лиги Европы сезона 2015/16. Тогда по сумме двух матчей победила «Рома». Интересно, как будет в этот раз?

Где смотреть финал Лиги конференций сезона 2021/22

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ», также трансляция будет доступная на официальном сайте холдинга. Начало в 21.40 мск 25 мая.