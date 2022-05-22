Футбол. АПЛ. Итоги сезона 2021/2022: «Манчестер Сити» и Гвардиола — чемпионы, «Ливерпуль» — второй

22 мая завершился сезон футбольной Английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» второй раз подряд и в восьмой раз в истории становится чемпионом Англии (шестой раз в Премьер-лиге). Листайте ниже, чтобы узнать полные итоги сезона АПЛ, а также какие команды сыграют в новом сезоне в лигах УЕФА.

Все решалось в последнем туре — «Сити» лидировали с преимуществом в одно очко и у «Ливерпуля» Юргена Клоппа оставался шанс на чемпионство в этом сезоне. Для этого «Ливерпулю» нужно было обыгрывать «Вулверхэмптон», а «Манчестер Сити» не выигрывать у «Астон Виллы». Но в итоге звезды не сошлись — в своем матче «Ливерпуль» повел в счете только на 84-й минуте и в итоге выиграл 3:1 на последних минутах матча, однако этого оказалось недостаточно. «Астон Вилла» под руководством экс-капитана и легенды «Ливерпуля» Стивена Джерарда к 69-й минуте матча вела 2:0, но «Сити» смог забить три мяча за пять минут, выиграв 3:2. С преимуществом в одно очко «Манчестер Сити» выигрывает лигу второй год подряд и в четвертый раз под руководством Пепа Гвардиолы. «Ливерпуль», ставший в итоге вторым, в этом сезоне уже выиграл Кубок Лиги и Кубок Англии, а также 28 мая сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Другие итоги последнего тура — «Тоттенхэм» победил «Норвич» 5:0, что позволило «Шпорам» сохранить за собой четвертую строчку турнирной таблицы и не пустить «Арсенал» в Лигу чемпионов. А «Вест Хэм Юнайтед» в своем последнем матче уступил «Брайтону» и опустился на седьмую строчку таблицы, пропустив «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы. А сам «Вест Хэм» отправляется в Лигу конференций.

В борьбе за «невылет» из АПЛ счастливчиками стали «Лидс Юнайтед», выигравшие у «Брентфорда», а «Бернли» свой матч проиграли «Ньюкаслу» и в следующем сезоне сыграют в Чемпионшипе Английской футбольной лиги.

Какие команды вылетели из АПЛ?

По итогам сезона из АПЛ вылетают три слабейшие команды. В этом сезоне это:

«Бернли»

«Уотфорд»

«Норвич»

Какие команды попали в АПЛ?

По итогам сезона в Чемпионшипе напрямую в АПЛ попали две сильнейшие команды:

«Фулхэм»

«Борнмут»

Третья команда определится в финале плей-офф Чемпионшипа, который состоится в воскресенье 29 мая между «Хаддерсфилд Таун» и «Ноттингем Форест».

Какие команды АПЛ сыграют в Лиге чемпионов в 2022/2023?

Четыре лучшие команды АПЛ попадают в групповую стадию Лиги чемпионов:

«Манчестер Сити»

«Ливерпуль»

«Челси»

«Тоттенхэм»

Какие команды АПЛ сыграют в Лиге Европы в 2022/2023?

Две команды, занявшие пятое и шестое места отправляются в групповой этап Лиги Европы. Только в последнем туре стало ясно, что в этом сезоне это:

«Арсенал»

«Манчестер Юнайтед»

Какие команды АПЛ сыграют в Лиге конференций в 2022/2023?

Седьмая команда Лиги отправляется в квалификационный раунд Лиги конференций. Из-за проигрыша в последнем туре этой командой стал «Вест Хэм Юнайтед»

АПЛ. Итоговая таблица сезона 2021/2022

«Манчестер Сити» — 93 «Ливерпуль» — 92 «Челси» — 74 «Тоттенхэм» — 71 «Арсенал» — 69 «Манчестер Юнайтед» — 58 «Вест Хэм Юнайтед» — 56 «Лестер Сити» — 52 «Брайтон энд Хоув Альбион» — 51 (разница забитых и пропущенных мячей -2) «Вулверхэмптон» — 51 (разница забитых и пропущенных мячей -5) «Ньюкасл Юнайтед» — 49 «Кристал Пэлас» — 48 «Брентфорд» — 46 «Астон Вилла» — 45 «Саутгемптон» — 40 «Эвертон» — 39 «Лидс Юнайтед» — 38 «Бернли» — 35 «Уотфорд» — 23 «Норвич Сити» — 22

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях