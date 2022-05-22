Футбол. АПЛ. Итоги сезона 2021/2022: «Манчестер Сити» и Гвардиола — чемпионы, «Ливерпуль» — второй

22 мая завершился сезон футбольной Английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» второй раз подряд и в восьмой раз в истории становится чемпионом Англии (шестой раз в Премьер-лиге). Листайте ниже, чтобы узнать полные итоги сезона АПЛ, а также какие команды сыграют в новом сезоне в лигах УЕФА.
Все решалось в последнем туре — «Сити» лидировали с преимуществом в одно очко и у «Ливерпуля» Юргена Клоппа оставался шанс на чемпионство в этом сезоне. Для этого «Ливерпулю» нужно было обыгрывать «Вулверхэмптон», а «Манчестер Сити» не выигрывать у «Астон Виллы». Но в итоге звезды не сошлись — в своем матче «Ливерпуль» повел в счете только на 84-й минуте и в итоге выиграл 3:1 на последних минутах матча, однако этого оказалось недостаточно. «Астон Вилла» под руководством экс-капитана и легенды «Ливерпуля» Стивена Джерарда к 69-й минуте матча вела 2:0, но «Сити» смог забить три мяча за пять минут, выиграв 3:2. С преимуществом в одно очко «Манчестер Сити» выигрывает лигу второй год подряд и в четвертый раз под руководством Пепа Гвардиолы. «Ливерпуль», ставший в итоге вторым, в этом сезоне уже выиграл Кубок Лиги и Кубок Англии, а также 28 мая сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Другие итоги последнего тура — «Тоттенхэм» победил «Норвич» 5:0, что позволило «Шпорам» сохранить за собой четвертую строчку турнирной таблицы и не пустить «Арсенал» в Лигу чемпионов. А «Вест Хэм Юнайтед» в своем последнем матче уступил «Брайтону» и опустился на седьмую строчку таблицы, пропустив «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы. А сам «Вест Хэм» отправляется в Лигу конференций.
В борьбе за «невылет» из АПЛ счастливчиками стали «Лидс Юнайтед», выигравшие у «Брентфорда», а «Бернли» свой матч проиграли «Ньюкаслу» и в следующем сезоне сыграют в Чемпионшипе Английской футбольной лиги.
Какие команды вылетели из АПЛ?
По итогам сезона из АПЛ вылетают три слабейшие команды. В этом сезоне это:
- «Бернли»
- «Уотфорд»
- «Норвич»
Какие команды попали в АПЛ?
По итогам сезона в Чемпионшипе напрямую в АПЛ попали две сильнейшие команды:
- «Фулхэм»
- «Борнмут»
Третья команда определится в финале плей-офф Чемпионшипа, который состоится в воскресенье 29 мая между «Хаддерсфилд Таун» и «Ноттингем Форест».
Какие команды АПЛ сыграют в Лиге чемпионов в 2022/2023?
Четыре лучшие команды АПЛ попадают в групповую стадию Лиги чемпионов:
- «Манчестер Сити»
- «Ливерпуль»
- «Челси»
- «Тоттенхэм»
Какие команды АПЛ сыграют в Лиге Европы в 2022/2023?
Две команды, занявшие пятое и шестое места отправляются в групповой этап Лиги Европы. Только в последнем туре стало ясно, что в этом сезоне это:
- «Арсенал»
- «Манчестер Юнайтед»
Какие команды АПЛ сыграют в Лиге конференций в 2022/2023?
Седьмая команда Лиги отправляется в квалификационный раунд Лиги конференций. Из-за проигрыша в последнем туре этой командой стал «Вест Хэм Юнайтед»
АПЛ. Итоговая таблица сезона 2021/2022
- «Манчестер Сити» — 93
- «Ливерпуль» — 92
- «Челси» — 74
- «Тоттенхэм» — 71
- «Арсенал» — 69
- «Манчестер Юнайтед» — 58
- «Вест Хэм Юнайтед» — 56
- «Лестер Сити» — 52
- «Брайтон энд Хоув Альбион» — 51 (разница забитых и пропущенных мячей -2)
- «Вулверхэмптон» — 51 (разница забитых и пропущенных мячей -5)
- «Ньюкасл Юнайтед» — 49
- «Кристал Пэлас» — 48
- «Брентфорд» — 46
- «Астон Вилла» — 45
- «Саутгемптон» — 40
- «Эвертон» — 39
- «Лидс Юнайтед» — 38
- «Бернли» — 35
- «Уотфорд» — 23
- «Норвич Сити» — 22
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