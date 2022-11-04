Футбол. Лига чемпионов. Кто сыграет в плей-офф турнира

В футбольной Лиге чемпионов завершился групповой этап и определились 16 клубов, которые продолжат борьбу в плей-офф. Первые матчи 1/8 финала пройдут в середине февраля, однако уже в понедельник, 7 ноября, состоится жеребьевка пар участников.

Кто вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Победители групп – «Наполи», «Порту», «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бенфика».

Обладатели вторых мест – «Ливерпуль», «Брюгге», «Интер», франкфуртский «Айнтрахт», «Милан», «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд), «ПСЖ».

Самая большая борьба за место в плей-офф происходила в группе D. До последнего тура на выход в следующую стадию турнира претендовали четыре команды – «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Спортинг» и «Марсель». В какой-то момент «Спортинг» стал лидером группы, когда вышел вперед в матче с «Айнтрахтом». Но потом действующие победители Лиги Европы забили два гола и одержали победу. Так что они отбросили португальцев на третье место. «Марсель» также повел в счете в игре с «Тоттенхэмом», а победа выводила их в плей-офф. Но во втором тайме англичане забили дважды. И в итоге заняли первое место в группе.

Еще одна интересная деталь – «Бавария» обыграла «Интер» – это шестая победа команды в шести матчах. И абсолютное первое место. Интересно, что мюнхенцы забивали в последних 22-х матчах Лиги чемпионов – это рекорд турнира.

В матчах среды «Милан» встречался с «Зальцбургом», и в очной встрече соперники определяли, кто выйдет в плей-офф. Итальянцам было достаточно ничьи, а вот австрийцам необходима была только победа. Соперники сыграли на встречных курсах, где лучше оказался «Милан», выиграв 4:0. Команда впервые за 8 лет вышла в плей-офф ЛЧ и также впервые с 2011 года одержала две победы в группе.

Также обращал на себя внимание матч «Шахтера» с «Лейпцигом». В этой игре украинцам нужно было побеждать, чтобы пробиться в 1/8 финала. Однако исход оказался слишком уж быстро предрешен. «Шахтер» провел единственный провальный матч в этом розыгрыше, пропустив 4 мяча. А «Лейпциг» отомстил за отставку Доменико Тедеско – ведь тренера уволили после первого тура ЛЧ, когда его команда проиграла как раз «Шахтеру».

И еще один интересный факт – «ПСЖ» вышел в плей-офф со второго места в группе. Первой оказалась «Бенфика», которая провела впечатляющий групповой этап. При равенстве очков у португальцев оказались лучше дополнительные показатели.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стали лучшими бомбардирами группового этапа Лиги чемпионов.

Оба игрока забили по семь голов на групповой стадии, проведя по шесть игр.

Следом идет группа игроков, которые забили по пять голов на групповом этапе. Это Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»), Гонсалу Рамуш и Рафаэль Силва (оба — «Бенфика»), Францди Пьерро («Маккаби»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Мехди Тареми («Порту») и Виктор Бонифасе («Буде-Глимт»).