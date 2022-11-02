Футбол. Лига Европы. «Динамо» (Киев) – «Фенербахче»: где смотреть и что ждать

В четверг, 3 ноября, в шестом туре группового этапа футбольной Лиги Европы сыграют «Динамо» (Киев) и «Фенербахче». Встреча пройдет в Кракове на стадионе Юзефа Пилсудского и уже не будет иметь для украинцев никакого турнирного значения.

Все из-за последнего матча с «АЕКом». Победа оставляла бы «Динамо» в борьбе хотя бы за Лигу конференций, но в итоге по ходу матча команда Мирчи Луческу вовсе проигрывала 1:3. Потом все же смогла свести игру к ничьей и добыть первое очко в турнире. Но глобально этот результат ничего не изменил. У «АЕКа» уже четыре балла. Так что даже в случае равенства очков после шести туров киприоты окажутся выше в таблице.

А вот для «Фенербахче» этот матч важен. Интересно, что встреча с «Динамо» для турецкого клуба уже четвертая за последние месяцы. Сначала киевляне не пустили соперника в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей. Теперь же они встретились в группе Лиги Европы. Но здесь все складывается иначе – «Фенербахче» борется за первое место в группе. И чтобы остаться на нем, команде желательно побеждать. Сейчас с «Ренном» у турок одинаковое количество очков, но чуть лучше разница. Так что куда надежнее будет обыграть киевлян с хорошим счетом.

Где смотреть матч «Динамо» (Киев) – «Фенербахче»?

В прямом эфире встречу покажет киноплатформа MEGOGO. Начало в 23.00.