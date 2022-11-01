Футбол. Лига чемпионов. Расклады перед 6-м туром: кто уже вышел в плей-офф, кто еще может это сделать

Лига чемпионов 2022/23: 12 команд уже вышли в 1/8 финала, кто претендует еще, расписание матчей, трансляция

Автор: Дмитрий Зимин
Футбол
Фото © 2022 Getty Images

С 1 по 2 ноября пройдут матчи 6-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Они определят полный список команд, которые выйдут в 1/8 финала турнира. Жеребьевка плей-офф состоится 7 ноября, а первые матчи 1/8 финала запланированы на середину февраля.

Команды, которые уже обеспечили выход в 1/8 финала: 
«Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Брюгге», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Наполи», «Пари Сен-Жермен», «Порту», «Реал», «Челси».

Сохраняют шансы на 1/8 финала: «Айнтрахт», «Зальцбург», «Лейпциг», «Милан», «Марсель», «Спортинг», «Тоттенхэм», «Шахтер».

Заняли третье место и сыграют в стыковых матчах Лиги Европы: «Барселона», «Севилья».

Претендуют на третье место: «Атлетико», «Аякс», «Байер», «Динамо» Загреб, «Маккаби» Хайфа, «Рейнджерс», «Ювентус»

Останутся четвертыми: «Виктория», «Копенгаген», «Селтик»

Группа А: «Наполи» – 15, «Ливерпуль» – 12, «Аякс» – 3, «Рейнджерс» – 0
«Наполи» и «Ливерпуль» обеспечили себе место в плей-офф. Вопрос лишь в том, кто займет первое место: англичанам надо победить итальянцев в последнем туре с разницей в 4 мяча или больше. Только в этом случае они окажутся на первой строчке.

«Аякс», вероятно, останется третьим. «Рейнджерс» в последнем туре нужно победить голландцев с преимуществом в 5 и более мячей. Что тоже практически нереально.

Группа B: 1. «Брюгге» – 10, 2. «Порту» – 9, 3. «Атлетико» – 5, 4. «Байер» – 4
«Брюгге» обеспечил себе место в плей-офф. Вопрос лишь в том, первое или второе место. Для сохранения лидерства в последнем туре им нужно набрать больше очков, чем «Порту».
«Атлетико» сенсационно потеряло шансы на выход из группы. И теперь ему остается цепляться за третью позицию. Для этого точно нужно набирать очки в матче с «Порту». И рассчитывать, что «Байер» не сможет победить «Брюгге».

Группа C: 1. «Бавария» – 15, 2. «Интер» – 10, 3. «Барселона» – 4. 4. «Витория» – 0
Самая простая для всех раскладов группа. При любом результате последнего тура команды не поменяются местами. Провальным выглядит выступление «Барселоны», хотя в любом случае кто-то из трех грандов не попал бы в плей-офф ЛЧ.

Группа D: 1. «Тоттенхэм» – 8; 2. «Спортинг» – 7; 3. «Айнтрахт» – 7; 4. «Марсель» – 6
Самая запутанная группа, где каждый может выйти в плей-офф: «Тоттенхэму» в игре с «Марселем» нужно побеждать или играть в ничью с расчетом, что во втором матче соперники также разделят очки. «Марселю» же нужна только победа. «Спортингу» хватит ничьи для выхода в следующий этап. А «Айнтрахту» также нужна только победа.

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Группа E: 1. «Челси» – 10; 2. «Милан» – 7; 3. «Зальцбург» – 6; 4. «Динамо» (Загреб) – 0.
«Челси» обеспечил себе первое место в группе при любом раскладе. «Милану» надо не проиграть «Зальцбургу», тогда второе место в кармане. Но и ниже третьего команда тоже не опустится. «Динамо» гарантированно останется на четвертой позиции.

Группа F: 1. «Реал» – 10; 2. «Лейпциг» – 9; 3. «Шахтер» – 6; 4. «Селтик» – 2
«Реал» уже в плей-офф, вопрос лишь с какого места. Но в последнем туре лучше победить «Селтик». «Лейпциг» выйдет в плей-офф, если не проиграет «Шахтеру». А «Шахтер» – если победит соперника, как и в первом круге.

Группа G: 1. «Манчестер Сити» – 11; 2. «Боруссия» (Дортмунд) – 8; 3. «Севилья» – 5; 4. «Копенгаген» – 2
Все останутся на своих местах вне зависимости от результата шестого тура.

Группа H: 1. «ПСЖ» – 11; 2. «Бенфика» – 11; 3. «Ювентус» – 3; 4. «Маккаби» – 3
«ПСЖ» и «Бенфика» уже вышли в плей-офф, но судьба первого места решится в последнем туре – исключительно по разнице голов. Как и судьба третьего места, на которое претендует «Ювентус».

Полное расписание всех матчей Лиги чемпионов доступно на официальном сайте УЕФА.

Смотреть матчи Лиги чемпионов можно на каналах холдинга «Матч ТВ».

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