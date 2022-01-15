Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Женщины, итоги: Валиева, Щербакова и Трусова на подиуме

15 января произвольной программой женщин закончился чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине. Как и в 2020-м году —Анна Щербакова и Александра Трусова заняли второе и третье место соответственно, а вот лидер сменился — новой чемпионкой Европы стала 15-летняя Камила Валиева. В Граце этот титул выиграла еще одна ученица Этери Тутберидзе — Алена Косторная. Как и Камила, Алена стала чемпионкой Европы в свой дебютный взрослый сезон. Всего российские фигуристы выиграли в Таллине 9 медалей, включая все золотые награды: по три в женском одиночном катании и в соревнованиях спортивных пар, две в танцах на льду и одну в мужском одиночном катании. Полные итоги турнира ищите здесь.

Анна Щербакова выходила на лед третьей в финальной разминке. В короткой программе Щербакова не смогла исполнить второй прыжок в каскаде и лишилась серьезного количества баллов, финишировав только четвертой. Но и зрители, и эксперты привыкли к тому, что Щербакова способна на невозможное — в Таллине на тренировках четверные прыжки у Щербаковой получались не особенно хорошо, но произвольную программу действующая чемпионка мира открыла четверным флипом. В итоге Щербакова установила новый лучший личный результат в карьере — 168.37 балла, и уступила только Валиевой как в произвольной программе, так и по итогу соревнований.

После проката действующая чемпионка мира прокомментировала свое выступление на турнире и ошибку в короткой программе, которая могла стоить ей медали:

«Я была очень разочарована после короткой программы. И наоборот была рада после произвольной, это компенсировало расстройство после короткой. В итоге довольна тем, как завершились соревнования. Дни после короткой программы были очень нервные, я была недовольна, что не справилась с собой. День отдыха пошел на пользу, вчера я еще не чувствовала уверенность. Сегодня я приехала на каток уже заряженной на борьбу. И хотя я нервничала, была сконцентрирована и контролировала каждое движение своей программы. Я сделала выводы и постараюсь таких ошибок больше не допускать. Сейчас очень много спрашивают про Олимпийские игры. Но у меня нет осознания, что Игры будут так скоро. Я не верю. Это как будто не со мной. Многие спортсмены говорят, что Олимпиада это нечто особенное».

Александра Трусова в короткой программе упала с тройного акселя и уступила не только Камиле Валиевой, но и бельгийке Луне Хендрикс. Одна из главных целей Трусовой на этот сезон — исполнить произвольную программу с пятью четверными прыжками. Сегодня «русская ракета» ограничилась четырьмя, из которых удалось исполнить чисто только открывающие флип и сальхов. Трусова набрала техническую оценку выше 90 баллов, но из-за падений уступила и Щербаковой, и Валиевой, а также проиграла им обеим около пяти баллов в оценке за компоненты. С суммой 159.23 балла за произвольную программу Трусова — третья.

Максималистка Трусова своим прокатом, конечно же осталась недовольна:

«Прокатом недовольна. Довольна только сальховом, я его обратно вставила в программу, и он получился. Буду работать дальше. Я рада, что отобралась на Олимпиаду. Тоже слышала, что это особенные соревнования».

Луна Хендрикс сегодня не смогла повторить успех короткой программы — фигуристка допустила два падения. Бельгийка стала пятой в произвольной программе, и четвертой по итогам дня.

Камила Валиева закрывала соревнования. Зрители уже привыкли как к безупречным прокатам юной фигуристки, так и к тому, что из соревнования в соревнование Камила бьет свои же мировые рекорды. Однако сегодня Камила упала с тройного акселя и ошиблась на каскаде с четверным тулупом. Несмотря на то, что в программе Камилы было три четверных прыжка, а у Щербаковой только один, Анна уступила Камиле всего 0.24 балла. Складывается впечатление, что если Щербаковой удастся стабилизировать четверной лутц, а Камила не сможет идеально исполнить свой контент на Играх в Пекине, то судьба олимпийского золота становится не такой однозначной.

После проката Камила выглядела спокойной и не особо расстроенной своими ошибками:

«Публика здесь очень хорошая, все очень хорошо поддерживали. Когда выходишь на лед, чувствуешь, что тебя любят. Это рабочий прокат, не все получилось, буду работать. Постаралась включить больше эмоций, это в чем-то помешало. Я чувствую себя спокойно в этой программе и постаралась кататься для зрителей. Я очень счастлива попасть на Олимпийские игры. Наверное, это мечта каждого спортсмена. Здорово побывать там, в олимпийской деревне, почувствовать эту энергетику, потому что там столько спортсменов, которым не 15 лет, и они шли к Играм всю свою жизнь».

Также на пресс-конференции медалистки прокомментировали видео каскада из двух четверных прыжков, которое американский фигурист Илья Малинин опубликовал в своих соцсетях:

Александра Трусова выразила сожаление, что не она стала первой, кто выполнил этот элемент:

«Жаль, что Илья Малинин прыгнул 4-4 раньше меня. Я пыталась прыгать 4-4, но не получилось. Он выполнял и другие очень интересные каскады».

Анна Щербакова тоже не оставила каскад Малинина без внимания:

«За Ильей Малининым очень интересно наблюдать, на чемпионате Америки он очень впечатлил. То, что он выкладывает в Instagram — все фигуристы смотрят, каждый может оценить насколько уровень сложности высок».

Камила Валиева призналась, что были даже мысли попробовать этот каскад повторить:

«Восхищена, что Илья сделал этот каскад. Мысли были сделать его, но решила отложить до конца сезона. Это очень травмоопасно».

16 января чемпионат Европы завершится показательными выступлениями.

Итоговые результаты | Женщины

Камила Валиева (Россия) — 259.06 Анна Щербакова (Россия) — 237.42 Александра Трусова (Россия) — 234.36 Луна Хендрикс (Бельгия) — 207.97 Екатерина Куракова (Польша) — 204.73 Екатерина Рябова (Азербайджан) — 196.75 Анастасия Губанова (Грузия) — 188.17 Нина Петрыкина (Эстония) — 187.07 Виктория Сафонова (Беларусь) — 185.41 Алексия Паганини (Швейцария) — 178.1

Полные результаты в женском одиночном катании для всех участниц — здесь.

Результаты | Женщины, произвольная программа

Камила Валиева (Россия) — 168.61 Анна Щербакова (Россия) — 168.37 Александра Трусова (Россия) — 159.23 Екатерина Куракова (Польша) — 137.26 Луна Хендрикс (Бельгия) — 131.72 Екатерина Рябова (Азербайджан) — 131.28 Нина Петрыкина (Эстония) — 128.77 Виктория Сафонова (Беларусь) — 122.34 Анастасия Губанова (Грузия) — 121.15 Алексия Паганини (Швейцария) — 115.78

Полные результаты короткой программы у женщин для всех участниц — здесь.

Расписание и трансляция

Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.

12 января (среда)

12:45 Мужчины . Короткая программа

. Короткая программа 19:40 Пары. Короткая программа

13 января (четверг)

12:10 Женщины . Короткая программа

. Короткая программа 19:55 Пары. Произвольная программа

14 января (пятница)

12:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

15 января (суббота)

14:30 Танцы на льду. Произвольный танец

Произвольный танец 19:25 Женщины. Произвольная программа

16 января (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022