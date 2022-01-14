Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Мужчины, итоги: Марк Кондратюк стал лучшим на континенте

14 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине закончились соревнования в мужском одиночном катании. Новым чемпионом Европы стал россиянин Марк Кондратюк, занимавший вторую строчку по итогам короткой программы. Второе место у итальянца Даниэля Грассля. Бронзовую медаль выиграл Денис Васильев, представляющий Латвию. Андрей Мозалев и Евгений Семененко не смогли продемонстрировать чистое катание и заняли 4 и 5 места соответственно

Финальную разминку открывал Денис Васильев. Этот день стал историческим для латвийского фигуриста — впервые в карьере Денис приземлил четверной прыжок, хоть по итогам проката сальхову и был присвоен недокрут. Денис набрал рекордную для себя сумму — 181.84, превзойдя свое прошлое лучшее достижение больше чем на 15 баллов. Денис стал первым фигуристом в истории Латвии, выигравшим медаль континентального первенства.

«Я очень воодушевлен, я очень горд. Я получил огромное удовольствие от сегодняшнего дня. Я не уверен, если честно, что я до конца осознаю все значимость того, что произошло сегодня. Но больше всего я горд тем фактом, что я вышел и показал свой максимум, на которой я сейчас способен. Я чувствовал, что я выложился на все сто процентов. Вот это то, на чем я сейчас сфокусирован, не на медали самой по себе. Я очень счастлив», — сказал фигурист на пресс-конференции.

«[Четверной прыжок и сегодняшний результат] — это, безусловно, важный шаг в моем пути, который, если честно, я не знаю, куда ведет. Моя карьера, моя жизнь в фигурном катании — это путешествие. Каждый день я работаю, я вкладываю сердце в то, что я делаю. И сегодняшний результат — это подкрепление того, что выборы, которые я делаю в моих тренировках, которые я делаю в этом сезоне, ведут меня к чему-то еще большему. Да, это большой шаг. Но я не думаю, что я должен уделять этому какое-то особое внимание, а скорее направить эти эмоции, эту энергию в нужное русло».

После Дениса на лед выходил итальянец Даниэль Грассль, который исполнил три четверных прыжка — лутц, флип и риттбергер. Как и для Дениса, прокат на произвольной программы на чемпионате Европы стал лучшим в карьере 19-летнего фигуриста. Даниэль смог улучшить свой лучший личный результат на 9 баллов, набрав более 100 баллов за технику и 182.73 в сумме.

«Я очень рад сегодня. На прошлом чемпионате Европы Граце я стал четвертым, и я был очень расстроен — от второго и третьего места меня тогда отделяли только 1.5 балла. В этот раз я знал, что я способен оказаться на подиуме. Так что я старался показать свое лучшее катание, и я очень рад, что все получилось. Но если говорить о произвольной программе, я хочу катать еще лучше. Я знаю, что сейчас у меня не получается показать эту программу так, как я этого хочу. Так что буду работать над этим к следующим стартам»

Грузинский фигурист Морис Квителашвили, занимавший четвертое место после короткой программы, к сожалению, не смог улучшить свой результат — только один четверной прыжок из планировавшихся четырех получилось исполнить чисто. Как итог — восьмое место с произвольной программе с суммой 161.15 балла и шестое по результатам соревнований.

Евгений Семененко, который на этом чемпионате боролся, в том числе, и за право представлять ОКР на Олимпийских играх в Пекине, к сожалению, со своей задачей на сто процентов справиться не смог. Россиянин удачно исполнил только один четверной прыжок из трех. После короткой программы Евгений занимал третье место, но по итогам произвольной стал только девятым с суммой 160.96 балла и пятым в общем зачете.

Черную полосу неудачных прокатов смог прервать действующий чемпион России Марк Кондратюк. Марк исполнил в своей программе три четверных прыжка — тулуп и два сальхова во второй половине программы. Единственной серьезной ошибкой стала помарка на прыжке в каскаде тройной аксель — двойной тулуп. По итогам дня Марк уступил в технической оценке только Грасслю, а вот в оценке за компоненты ему не было равных — 187.50 в произвольной программе и итоговое первое место.

«Я доволен исполненными элементами, но не очень доволен своим катанием. Я бы хотел, чтобы оно было более эмоциональным, как на чемпионате России. Но этого показать не удалось. Не знаю, как смотрелось со стороны, я отталкиваюсь от своих ощущений», — прокомментировал Марк свой прокат на пресс-конференции.

Марк признал, что для повышения конкурентноспособности на мировом уровне ему нужно усложнять контент.

«Как добиться стабильности ничего не могу сказать — тема сложная. Но чтобы быть конкурентоспособным на мировом уровне нужно, как минимум, кататься также и, желательно, усложнять контент. Но готов ли я к этому в этом сезоне, сказать пока не могу».

К Олимпийским играм в Пекине Марк будет подходить в статусе действующего чемпиона России и чемпиона континента. Фигурист ответил на вопрос, оказывают ли эти титулы на него дополнительное давление или, наоборот, дают больше свободы:

«Наверное, это и ни то, и ни другое. Эти титулы — это круто, приятно. Но вот сегодня я выиграл, пару дней я буду радоваться, а дальше нужно продолжать работать. Может быть, какую-то уверенность они дают с собой, но если не думать о том, какой это груз ответственности — то легче. Пока вроде получилось»

Закрывал соревнования Андрей Мозалев, бронзовый призер чемпионата России-2022 и чемпион Юношеских олимпийских игр. Как и для Семененко, для Мозалева этот старт имеет большое значение в плане отбора на Олимпийские игры в Пекине. Мозалев получил путевку в Таллин в последний момент из-за травмы лидера сборной Михаила Коляды. Андрей блестяще показал себя в короткой программе, набрав больше 99 баллов, но вот повторить успех в произвольной не удалось. На большинстве прыжковых элементов Андрей допустил или помарки, или серьезные ошибки. В произвольной Мозалев — шестой с суммой 165.93, в итоговой таблице — четвертый. Формально фигурист выступил лучше Евгения Семененко, но вот принимать решение о составе сборной по итогам таких выступлений Федерации фигурного катания на коньках России будет непросто.

13 января три российских дуэта заняли весь пьедестал почета по итогам соревнований спортивных пар. 15 января медали разыграют девушки и танцевальные дуэты.

Мужское одиночное катание

Итоговые результаты | Мужчины

Марк Кондратюк (Россия) — 286.56 Даниэль Грассль (Италия) — 274.48 Денис Васильев (Латвия) — 272.08 Андрей Мозалев (Россия) — 265.69 Евгений Семененко (Россия) — 260 Морис Квителашвили (Грузия) — 253.91 Кевин Эймоз (Франция) — 252.21 Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 244.7 Габриеле Франджипани (Италия) — 238.95 Михал Бржезина (Чехия) — 238.38

Результаты | Мужчины, произвольная программа

Марк Кондратюк (Россия) — 187.5 Даниэль Грассль (Италия) — 182.73 Денис Васильев (Латвия) — 181.84 Кевин Эймоз (Франция) — 171.82 Михал Бржезина (Чехия) — 166.78 Андрей Мозалев (Россия) — 165.93 Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 161.24 Морис Квителашвили (Грузия) — 161.15 Евгений Семененко (Россия) — 160.96 Габриеле Франджипани (Италия) — 157.16

Полные результаты произвольной программы для всех участников — здесь.

Расписание и трансляция

Соревнования в России покажет «Первый канал» в прямом эфире и на сайте.

12 января (среда)

12:45 Мужчины . Короткая программа

. Короткая программа 19:40 Пары. Короткая программа

13 января (четверг)

12:10 Женщины . Короткая программа

. Короткая программа 19:55 Пары. Произвольная программа

14 января (пятница)

12:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

15 января (суббота)

14:30 Танцы на льду. Произвольный танец

Произвольный танец 19:25 Женщины. Произвольная программа

16 января (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

Состав российской команды на чемпионате Европы-2022