Борьба | Рекорды греко-римской и вольной борьбы: серийные чемпионы Европы

Рекорды в спортивной борьбе обновлять достаточно трудно, ведь в прошлом было много легендарных чемпионов, которые копили титулы Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. И все же сейчас тоже есть спортсмены, которые доминируют в своем весе на протяжении десятилетия, а то и больше. Им не всегда удается побеждать на Олимпиадах, но, например, на континенте им нет равных. Это доказал очередной чемпионат Европы, который прошел в Будапеште на прошлой неделе. Турецкие борцы Таха Акгюль и Рыза Каяалп завоевали свою девятую и одиннадцатую победу на ЧЕ соответственно.

В супертяжелом весе вольной борьбы (категория до 125 кг) поклонники вида спорта ждали очередной серии противостояния между Акгюлем и грузином Гено Петриашвили. По личным встречам турок вел со счетом 4-1, а на прошлом ЧЕ борцы встретились в первом круге, где сильнее тоже оказался Таха. Впоследствии он выиграл золото, а Петриашвили настроился на успешное олимпийское выступление. Он действительно был близок к золоту, но проиграл в финале.

Акгюль и Петриашвили добрались до финала, в котором турок решил многое уже в первой половине, поведя со счетом 5:0. Дальше грузин пытался переломить ход поединка, довел счет до 5:2, но на большее не хватило ни времени, ни сил.

После завоевания девятой победы на ЧЕ Акгюль отметил, что именно такую задачу он ставил перед собой, — побить личный рекорд и двигаться дальше. Акгюль не планирует завершать карьеру и в следующем году постарается довести победную серию до десяти золотых медалей. Таже в комментарии UWW Таха с уважением высказался от Петриашвили, назвав его великим борцом, а также предположил, что они могут вновь встретиться на ближайшем чемпионате мира.

Свою первую победу на ЧЕ Акгюль добыл еще 10 лет назад, а затем побеждал кажый год за исключением 2016-го, когда он сосредоточился на Олимпийских играх Рио-2016 и взял там золото.

Другой турок Рыза Каяалп отправился в Будапешт за своим одиннадцатым золотом чемпионатов Европы. Он добился своей цели, победив всех в категории до 130 кг в греко-римской борьбе. Даже в финале Каяалп не испытал больших проблем, одолев Данилу Сотникова из Италии со счетом 4:0. Если так пойдет и дальше, в следующем году Рыза может повторить вечный рекорд в 12 побед на ЧЕ, а еще через год превзойти его.

У Каялпа уже могло быть 12 золотых медалей, ведь он доминирует на европейских чемпионатах с 2010 года. Но все же в 2011 году турок уступил в финале, а в 2020-м стал седьмым. Так что даже у таких легенд случаются осечки. Сейчас Каяалпу 32 года, завершать карьеру он не планирует.

«Я хочу оставаться на вершине. Моя цель — побить рекорды легенд борьбы», — признался турецкий борец в интервью UWW.