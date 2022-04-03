Борьба | Чемпионат Европы. Великий турок забирает одиннадцатое золото, Дания преподносит сенсацию 

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. После вольников и женщин в субботу первые медали разыграли представители греко-римской борьбы.

Начнем со сборной Дании — страны, которую вряд ли можно назвать типичной для спортивной борьбы. 93 года здесь не видели континентального золота, но в 2019 году его взял Райбек Бисултанов. Теперь через три года его успех повторил его 21-летний Турпан. Он стал настоящим любимцем будапештской публики, одолев соперников с общим счетом 35:0. А ведь 22 года назад Турпан сидел на трибунах, когда Дания единственный раз в истории принимала чемпионат мира, и мечтал о таком будущем.

«Я не знаю, что произошло, — сказал Бисултанов в интервью UWW. — Это просто невероятно».

В финале ему потребовалась всего минута и 13 секунд, что победить румына Нику Ойога. Всего за четыре схватки он провел на ковре чуть более 13 минут.

Также Бисултанов рассказал, что в Дании не так уж просто тренироваться. У него всего один партнер по занятиям (понятно, кто это). Турпан получает образование и не может тренироваться больше трех дней в неделю — это существенное отличие от борцов из других стран, спортивный график которых расписан на все дни недели.

Рыза Каяалп из Турции завоевал 11-е золото чемпионатов Европы, став сильнейшим в весовой категории до 130 кг. В финале он победил Данилу Сотникова из Италии со счетом 4:0.

«Это мой 12-й финал и моя одиннадцатая победа, это невероятное чувство, — передает слова Каяалпа UWW. — Меня всегда мотивирует цель быть на вершине пьедестала. Завершить свою карьеру я тоже хочу на вершине. Моя цель — побить рекорды легенд борьбы».

Турок завоевывает золотые медали ЧЕ, начиная с 2010 года. Лишь дважды он оставался без высшей награды — в 2011 году взял серебро, а в 2020-м стал седьмым. В 2015-м на его счету победа на Европейских играх, которая равноценна с ЧЕ.

Каяалпу все труднее выигрывать турниры, ведь возраст (32 года) для него уже имеет значение.

«Каждый раз труднее завоевывать титул, — признался он. — Я чувствую, что не становлюсь моложе. Тем не менее я люблю борьбу, и это часть моей жизни, и я очень счастлив и горжусь тем, что могу заниматься этим с шестилетнего возраста».

Малхас Амоян из Армении и Эльданис Азизли из Азербайджана подтвердили класс — чемпионы мира завоевали золото в категориях до 77 и 55 кг. Отметим и победу Лери Абуладзе из Грузии в весе до 63 кг.

В воскресенье будут разыграны еще пять комплектов наград чемпионата Европы.

Спортивная борьба. Чемпионат Европы 2022 (Будапешт, Венгрия). Где смотреть — расписание прямых трансляций на Olympics

время начала трансляции — московское

3 апреля (воскресенье)

Греко-римская борьба. Финалы. Весовые категории до 60-67-72-82-97 кг. 17:45

Смотрите прямые трансляции чемпионата Европы по спортивной борьбе на Olympics по ссылке. Также возможность смотреть соревнования предоставляет официальный сайт UWW.