Борьба | Чемпионат Европы 2022. Что ждать, кто участвует

С 28 марта по 3 апреля в Будапеште пройдет чемпионат Европы по всем видом спортивной борьбы: греко-римской, вольной и женской. В списке более 400 участников, в том числе несколько чемпионов и призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Самыми громкими именами во фристайле можно назвать двух тяжеловесов. Турок Таха Акгюль и грузин Гено Петриашвили в прошлом году встретились в первом круге. Сильнее был Акгюль, а потом соперники не боролись друг против друга, несмотря на участие в Олимпийских играх и чемпионате мира.

Акгюль в 2021 году стал семикратным чемпионом Европы. Сейчас ему всего 31 год, так что это еще не предел. На Олимпиаде в Токио турок завоевал бронзу и сейчас хочет показать максимальный результат. Не стоит забывать, что в 2016 году Таха стал олимпийским чемпионом.

Петриашвили — трехкратный чемпион мира, а чемпионат Европы он выигрывал дважды. В прошлом году на ЧМ в Осло стал серебряным призером в категории до 125 кг. На Олимпиаде в его активе серебро Токио-2020 и бронза Рио-2016.

В вольной борьбе хватает и других громких имен. Азербаджанцы Гаджи Алиев и Абубакр Абакаров явно планируют бороться за золото. Арсен Арутюнян из Армении тоже претендует на самые высокие места. Мощно смотрятся и Исмаил Мужукаев с Владиславом Байцаевым, которые представляют Венгрию. Особое внимание будет приковано к звезде мировой борьбы — Франку Чамизо из Италии, у которого большая фанатская база по всей планете. Чамизо четырежды побеждал на Европе, да и на мире дважды становился сильнее всех.

Рыза Каяалп из Турции на Олимпиадах не везет, а вот на чемпионатах Европы он побеждал уже 10 раз и претендует в Будапеште на очередное золото Фото © 2021 Getty Images

В греко-римской борьбе крайне интересным станет выступление 32-летнего турка Рызы Каяалпа. Он побеждал на чемпионатах Европы даже чаще, чем его соотечественник Акгюль — 10 раз! Четырежды становился сильнейшим на чемпионатах мира. В одном Каяалпу не везет — на Олимпиадах он не может показать максимум. В Лондоне-2012 тогда еще юный и перспективный спортсмен стал третьим. Через четыре года он прилетел в Рио в ранге явного фаворита в категории до 130 кг, но уступил в финале. В Токио-2020 — снова бронза.

Каяалп продолжает карьеру и в Будапеште намерен взять свое 11 золото на чемпионатах Европы. Его уже сейчас можно назвать живой легендой классической борьбы и, если говорить откровенно, вряд ли кто-то может всерьез помешать ему оформить еще один континентальный титул. А вот в других весовых категорияъ молодых и жаждущих своего первого титула борцов вполне хватает, так что в Венгрии точно раскроются новые имена.

У женщин отметим участие в соревнования болгарок Биляны Дудовой и Эвелины Николовой, а также полячки Ангелины Лысак.

С полным составом участников во всех весовых категориях можно ознакомиться здесь. Календарь турнира вы найдете по этой ссылке на официальном сайте UWW.