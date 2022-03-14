Борьба. Чемпионат Европы U23. Триумф Азербайджана, Грузии и Молдовы

В Пловдиве с 7 по 13 марта проходил чемпионат Европы U23 по всем видам спортивной борьбы: греко-римской, вольной и женской.

Великолепно выступила сборная Азербайджана по вольной борьбе, спортсмены которой завоевали четыре золота и три серебра. Это лучший результат среди всех команд.

В заключительный день соревнований настоящими героями стали Джабраил Гаджиев и Абубакр Абакаров. Еще перед турниром им предрекали высокие результаты — и борцы оправдали надежды, одолев всех в олимпийских категориях до 74 и 86 кг.

Абакаров, имеющий за спиной бронзу последнего взрослого чемпионата мира, в финале всего за 42 секунды со счетом 10:0 победил Лилиана Балана из Молдовы.

Но спортсмен рассматривает Пловдив лишь как промежуточный шаг к главным стартам, что логично. «Сегодня я смог легко победить, — сказал Абакаров в интервью официальному сайту UWW. — Но это соревнование не основное, так как я выступаю на взрослом уровне. Для меня сейчас важнее взрослый чемпионат Европы. Я какое-то время не тренировался из-за травмы, и это было для меня пробным соревнованием‎». К Парижу-2024 Абакаров планирует стать лидером в своей весовой категории. Сделать это будет трудно, ведь конкуренция в лице американца Дэвида Тейлора и иранца Хассана Яздани выглядит сумасшедшей.

Азербайджанец Джабраил Гаджиев уверенно взял титул в категории до 74 кг и тоже мечтает о успехах на взрослом уровне уже в этом году. Свой результат и успех команды на U23 он прокомментировал для сайта UWW.

«Это было совсем непросто. Все борцы хорошо подготовлены. Но это общий успех Азербайджана и наша кропотливая работа».

Отметим и золото Зираддина Байрамова в категории до 65 кг, а также победу Ислама Ильясова в весе до 97 кг.

У турецких вольников два золота, 151 очко и второе место в командном зачете. Третьими стали грузины, отставшие всего на два балла.

У женщин с потрясающим преимуществом в своих весах победили представительницы Молдовы Ирина Рингач (до 68 кг) и Анастасия Ничита (до 59 кг). Это было предсказуемо, ведь за спиной спортсменок есть успешные выступления и на взрослом уровне.

«Мы усердно работаем на тренировках, и вы можете видеть результат, поэтому я хочу, чтобы это продолжалось со всей командой», — прокомментировала Ничита сайту UWW.

В греко-римской борьбе царила Грузия. Четыре золота и три серебра позволили команде стать первой в командном зачете, опередив Турцию (156) и Азербайджан (102).

Пожалуй, главным героями здесь можно назвать Диего и Георгия Чхиквадзе, взявших золото в категориях до 67 и 72 кг. У Диего была травма лодыжки, он мог и вовсе не лететь в Пловдив, но успел восстановиться и добыл золото. Ярчайший финал выдали Георгий Чхиквадзе и турок Абдулла Топрак.

«Финал был сумасшедшим поединком, потому что мы оба хотели победить, — сказал 21-летний Георгий UWW. — Это было даже больше похоже на драку, чем на борьбу».

Следующим важным турниром станет взрослый чемпионат Европы, который пройдет с 28 марта по 3 апреля в Будапеште.