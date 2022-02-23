Борьба. Рейтинговый турнир «Яшар Догу‎». Кто из звезд участвует, что ждать

С 25 по 27 февраля в Стамбуле (Турция) пройдет рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы ‎«Яшар Догу‎». Для многих спортсменов эти соревнования станут одним из решающих этапов подготовки к чемпионату Европы. Сборную России в Стамбуле представят спортсмены в вольной и женской борьбе.

Главный тренер вольников Дзамболат Тедеев отправил в Турцию очень мощный состав. Однако те, кто уже прошел внутренний отбор на ЧЕ, в стамбульском турнире не участвуют. Это победители ярыгинских соревнований Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) и Даурен Куруглиев (до 86 кг). Они уже сейчас целенаправленно готовятся к чемпионату континента.

Виктор Рассадин (до 70 кг) и Гурам Черткоев (до 92 кг) отправляются в Турцию, чтобы проверить себя перед ЧЕ. То же самое предстоит чемпиону мира Загиру Шахиеву (до 65 кг).

В категории до 57 кг Рамиз Гамзатов в случае успеха получит прикидку с олимпийским чемпионом Токио-2020 Зауром Угуевым. Также интересно, что в весе до 97 заявлены сразу два борца — Алихан Жабраилов и Шамиль Мусаев. Кто выступит успешнее, получит шанс побороться с легендарным Абдулрашидом Садулаевым за путевку на ЧЕ, который пройдет с 28 марта по 3 апреля в Будапеште.

Отметим, что состав команды может измениться.

Женская сборная решила отправить в Турцию сразу 27 спортсменок. Похоже, это будут главные борцовские смотрины для того, чтобы определить состав команды на ЧЕ. Практически в каждом месте выступит по три участницы — это максимальное возможное число. Самыми титулованными станут призер Олимпийских игр в Рио-2016 Екатерина Букина (до 76 кг), призеры ЧМ-2021 Ханум Велиева (до 68 кг) и Надежда Соколова (до 50 кг). В турнире примет участие у четырехкратный призер чемпионатов мира Ирина Олоногова (до 57 кг).

Рейтинговый соревнования по спортивной борьбе «Яшар Догу» посвящены памяти легендарного чемпиона Яшара Догу, победителя Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по вольной и греко-римской борьбе.