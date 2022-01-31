Борьба. Праздник России и Америки в Красноярске: Гран-при Ивана Ярыгина — 2022

С 27 по 30 января в Красноярске состоялись международные соревнования по вольной борьбе «Гран-при Иван Ярыгин — 2022». В Сибирь съехались спортсмены из 11-ти стран мира — 341 участник! Особенно сильный состав привезла национальная команда США, в которую вошли олимпийские чемпионы Кайл Снайдер и Хелен Марулис. Также на турнир прибыли призеры Игр Эльмира Сыдзыкова из Казахстана и Болортуя Бат-Очир из Монголии.

Соревнования вызвали не только интерес зрителей на трибунах, но и собрали большую аудиторию в интернете. На официальном стриминговом сервисе Федерации соревнования посмотрели более 2 млн человек.

Звезды турнира оправдали ожидания. Кайл Снайдер взял золото, а в остальных категориях победили хозяева: Абасгаджи Магомедов, Радик Валиев, Даурен Куруглиев, Анзор Хизриев, Рамиз Гамзатов, Шамиль Мамедов, Виктор Рассадин, Чермен Валиев и Гурам Черткоев.

Снайдер, кстати, принял участие в Гран-при Ярыгина уже в пятый раз и в очередной раз отметил, что ему нравится приезжать в Россию и участвовать здесь в соревнованиях.

У женщин олимпийские чемпионки и призеры взяли свое. Сильнейшими на Гран-при стали уже перечисленные выше представительницы США, Монголии и Казахстана. В остальных категориях тоже не обошлось без побед гостей. Золотом отметилась Церенчимед Сухее из Монголии, Алена Колесник из Азербайджана и Эмма Патрисиля Бантил из США. Среди россиянок победы на счету у Ирины Ологоновой, Ханум Велиевой, Надежды Соколовой и Ксении Бураковой.

Президент ФСБР Михиал Мамиашвили высоко оценил турнир и отметил, что приезд зарубежных звезд помогает создать по-настоящему конкурентную среду.

«Мы находимся в начале олимпийского цикла, но он будет коротким — для многих ребят ярыгинский турнир является весомым шансом заявить о себе, ведь до Олимпиады в Париже остается чуть больше двух лет. Самое время проявить себя нашей молодежи. Да, в Красноярске не выступили олимпийские победители Токио, однако конкуренция в каждом весе находится на высоком уровне, что подтверждает интерес иностранцев — американцы привезли сюда своих лидеров — и только в такой среде можно реализовать себя и претендовать на самые высокие награды чемпионатов мира и Олимпийских игр», — отметил Мамиашвили.

Главный тренер сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев в интервью сайту ФСБР сказал, что турнир в Красноярске открыл новые имена.

«Турнир как обычно открыл новые имена, в сборную попали ребята, которые впервые заявили о себе, и уже завтра будут претендовать на лидерство в Европе и мире, и сделают первый шаг для попадания в олимпийский состав. К сожалению, некоторые лидеры не смогли прилететь в Красноярск из-за болезни. Впереди у нашей команды турнир в Болгарии, а также двухэтапный сбор в Сочи, на котором мы определим состав для участия в чемпионате Европы, а ярыгинский — один из главных критериев при выборе состава», — прокомментировал Тедеев.

Впереди у борцов два сбора и турнир в Болгарии, после которого будет определен состав национальной команды на чемпионат Европы. Он пройдет с 28 марта по 3 апреля в Венгрии.