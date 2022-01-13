Расписание соревнований в России и в мире в 2022 году по греко-римской, вольной и женской борьбе

Olympics представляет календарь главных событий спортивной борьбы в 2022 году. После олимпийского сезона главными стартами для спортсменов в этому году станут чемпионаты мира и Европы, а также крупные международные турниры.

Январь

20 – 23 января. Гран-при. Ницца, Франция. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

26 – 30 января. Гран-при Иван Ярыгин – 2022. Красноярск, Россия. Вольная борьба. Женская борьба

29 – 30 января. Гран-при. Загреб, Хорватия. Греко-римская борьба

Февраль

3 – 6 февраля. Рейтинговая серия. Рим, Италия. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

24 – 27 февраля. Рейтинговая серия. Стамбул, Турция. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

Март

7 – 13 февраля. Чемпионат Европы U23. Пловдив, Болгария. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

28 марта – 3 апреля. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

Июнь

2 – 5 июня. Рейтинговая серия. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

13 – 19 июня. Чемпионат Европы U17. Бухарест, Румыния. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

17 – 19 июня. Международный турнир, Мемориал Ивана Поддубного. Москва, Россия. Греко-римская борьба

27 июня – 3 июля. Чемпионат Европы U20. Рим, Италия. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

Июль

8 – 10 июля. Гран-при. Мадрид, Испания. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

14 – 17 июля. Рейтинговая серия. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

25 – 31 июля. Чемпионат мира U17. Рим, Италия. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

Август

6 – 7 августа. Гран-при. Дортмунд, Германия. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

15 – 21 августа. Чемпионат мира U20. София, Болгария. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

Сентябрь

10 – 18 сентября. Чемпионат мира. Белград, Сербия. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

30 сентября – 2 октября. Международный турнир им. Александра Медведя. Минск, Беларусь. Вольная борьба. Женская борьба

Октябрь

17 – 23 октября. Чемпионат мира U23. Понтеведра, Испания. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

Ноябрь

5 – 6 ноября. Кубок мира. Женская борьба борьба

19 – 20 ноября. Кубок мира. Греко-римская борьба

Декабрь

3 – 4 декабрь. Кубок мира. Вольная борьба