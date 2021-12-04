Борьба. Олимпийские звезды завершили год на Гран-при Москвы

В столице состоялся Гран-при Москвы — Кубок АЛРОСА по спортивной борьбе. В нем приняли участие главные звезды российской греко-римской и вольной борьбы, к которым в гости пожаловали интересные соперники.

Турнир проходил в шоу-формате с процедурами взвешивания, дуэлями взглядов и даже соревнованиями по дартсу. В дартсе, например, поражение потерпел двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, который потом взял реванш в привычном для себя виде спорта.

Помимо Садулаева в соревнованиях приняли участие и другие олимпийские чемпионы: например, Роман Власов — тоже двукратный, и триумфатор Токио-2020 Заурбек Сидаков.

Схватка Власова прошла не только под пристальные взгляды зрителей, ее показали еще и в эфире телеканала «Матч ТВ», как и другие поединки. Всего их на турнире было девять.

Перед встречей за победу в Гран-при Власов провел товарищескую шестиминутную борьбу с Абдулрашидом, потом живые легенды сделали фото на память. Впрочем, вряд ли стоит всерьез говорить о результате такой схватки представителей разных стилей, но она добавила позитивных эмоций. А еще перед встречей с соперником по Кубку АЛРОСА Роман боролся на руках с Хаджимуратом Гацаловым. В общем, зрелищ было достаточно. «Хлеба» тоже — в турнирном поединке Власов одержал уверенную победу над сербом Виктором Немешем.

«Борьбе нужны такие турниры, чтобы мы становились медийно заметны. Бывает, что на соревнованиях много ярких борцов, но зачастую они друг до друга не доходят. Такие турниры можно организовать с интересными друг для друга соперниками», — передает слова Власова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

В другой интересной схватке дня Садулаев победил Магомедгаджи Нурова, который до этого как раз обыграл его в дартс.

«Схватка прошла лучше, чем я думал, — рассказал Абдулрашид в интервью ФСБР. — После чемпионата мира я отдыхал, но главное, что удалось победить. Магомедгаджи Нуров — в первую очередь мой друг, и только потом соперник. У него был тяжелый сезон, как и у меня — Олимпиада, чемпионат мира, и он достойно принял мой вызов, достойно отборолся. Формат турнира очень интересный, к нему повышенное внимание, но меня больше всего порадовало то, что всего одна схватка».

Садулаев только начинает готовиться к сезону-2022, следующим крупным стартом для него должен стать чемпионат Европы.

Отметим и победу олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова, который нанес поражение Магомедхабибу Кадимагомедову.

«Сегодня был непростой поединок, и вновь под конец второго периода у меня открылось второе дыхание — будто появились дополнительные силы, и я был уверен в своих атаках», — прокомментировал Сидаков успех в интервью ФСБР.

Цель Сидакова — победы в следующем году на главных турнирах и постепенная подготовка к борьбе за второе олимпийское золото в Париже-2024.

В Москве на Гран-при была поставленая яркая точка этого года, а лучшие российские борцы одержали победы и смотрят в будущий сезон с оптимизмом.