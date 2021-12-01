Борьба. Супертурнир Кубок АЛРОСА — Гран-при Москвы 2021: что ждать, где смотреть

3 декабря в Москве пройдет Гран-при — Кубок АЛРОСА по спортивной борьбе. Состав участников впечатляет, далеко не на каждом международном крупном турнире можно увидеть таких звезд.

Самым титулованным станет двукратный чемпион Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира Роман Власов. Российский борец греко-римского стиля вернулся после пропуска Олимпиады в Токио-2020, на которую отобраться не сумел, чтобы пройти трехлетний путь до своей мечты — третьего золота Игр.

Турнир в Москве пройдет в формате финальных поединков звезд. Власов встретится с принципиальным и хорошо знакомым соперником, с которым мерился силами в решающих схватках чемпионата Европы 2018 года и КМ-2020, — сербом Виктором Немешем, чемпионом мира.

Еще одним греко-римским украшением турнира станет повторение бронзового поединка ОИ-2020 — Сергей Емелин встретится с Виктором Чобану из Молдовы. Емелин не дал Чобану завоевать медаль Токио-2020, а также побеждал его в финале чемпионата мира, но в золотом поединке ЧЕ сильнее был Виктор. К тому же, Чобану — действуюший чемпион планеты, что придает схватке дополнительных красок.

В весе до 130 кг тоже ожидается зрелищный поединок, в котором сойдутся два россиянина: Сергей Семенов и Зураби Гедехаури.

Состав мужской сборной во вольной борьбе тоже выглядит впечатляюще. Здесь покажет себя двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, еще один триумфатор Токио-2020 Заурбек Сидаков, а также участник ОИ Сергей Козырев.

«Сборную России возглавят звезды мировой борьбы Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Роман Власов, — рассказал ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Не будет преувеличением, если я скажу, что супертурнир в Москве станет одним из самых резонасных событий для мира борьбы в уходящем олимпийском сезоне. В этот раз Кубок АЛРОСА пройдет в новом зрелищном формате — лидеры сборной России проведут по одной схватке против именитых зарубежных оппонентов».

Соперником Садулаева в весе до 97 кг станет македонец Магомедгаджи Нуров, Козыреву будет противостоять монгол Лхагвагэрэл Мунхтур (до 125 кг), а Сидаков встретится с Магомедхабибом Кадимагомедовым из Белоруссии (до 74 кг).

Также отметим единственную схватку в женской борьбе, в которой Ханум Велиева постарается победить Мерим Жумназарову из Кыргызстана.

Соревнования пройдут 3 декабря в зале «Академия», входящего в состав «ВТБ Арены Парка». Прямая трансляция планируется на сайте wrestlingtv.ru.