Борьба. В погоне за легендарным кубинцем: как сборная России покорила Белград

В Белграде завершился чемпионат мира по борьбе U23. Национальная команда России предсказуемо показала высокий результат. Это касается всех видов борьбы: вольной, греко-римской и женской.

Вольники принесли шесть медалей, две из которых золотые. В заключительный день белградского турнира победу одержал Чермен Валиев (весовая категория до 74 кг), до этого чемпионом стал Магомед Магомаев (до 79 кг).

Также на счету спортсменов вольного стиля три серебра и бронза. В финалах уступили Артур Чебодаев (до 61 кг), Ибрагим Абдурахманов (до 65 кг) и Азамат Закуев (до 92 кг), а третьм местом отметился Сайлудин Магомедов (до 125 кг).

С таким результатом сборная заняла первое место в командом зачете фристайла, набрав 145 баллов и оставив позади Иран (140) и Армению (114).

В женской борьбе успехи традиционно скромнее, но они тоже весомые: сразу пять серебряных наград и две бронзовые. Конечно, пять поражений в финале вряд ли вызывают радость у болельщиков и тренерского штаба, но это значит, что юниоркам есть куда расти перед взрослыми стартами. Серебряные медали Белграда на счету Екатерины Вербиной (до 53 кг), Виктории Ваулиной (до 55 кг), Кристины Михневой (до 57 кг), Динары Кудаевой (до 65 кг) и Вусалы Парфианович (до 68 кг). Без медалей, пусть и бронзовых, не уехали из Сербии Мария Тюмерекова (до 50 кг) и Анастасия Парохина (до 62 кг).

Греко-римляне выступили феноменально: из десяти борцов лишь один остался без медали. Пятеро боролись за золото, столько же — в утешительных финалах. Награду не удалось завоевать лишь Георгию Тибилову — и то, потому что он выступал в экспериментальном для себя весе до 63 кг (обычно — до 60 кг).

Золото взяли Мавлюд Ризманов (до 55 кг), Анвар Аллахьяров (до 60 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Александр Комаров (до 87 кг). Для Комарова эта победа стала уже пятой на первенствах U23!

Главный тренер сборной классиков Гоги Когуашвили даже пошутил, что Александр уже догнал его, ведь Когуашвили — пятикратный чемпион мира. Правда, по взрослым, так что достижения все же сравнивать нельзя. Да и сам Комаров относится к своему рекорду без особого трепета.

«В нашем виде спорта есть спортсмен, который стремится стать пятикратным олимпийским победителем — это кубинец Михейн Лопес. А у меня пять побед на первенствах U23, это разве рекорд?» — передает его слова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Так что цели у национальной команды как всегда максимальные, а успешное выступление на мировом первенстве только подтверждает это.