Борьба. По пути Садулаева: чемпионат мира U23 в Белграде, что ждать и где смотреть

С 1 по 7 ноября в Белграде пройдет чемпионат мира по спортивной борьбе U23. В столице Сербии соберутся сильнейшие молодые борцы современности во всех видах: греко-римской, вольной и женской.

Год назад здесь прошел индивидуальный Кубок мира, на котором сборная России выступила сверхуспешно, завоевав 17 золотых медалей. Точку тогда поставил вольник Абдулрашид Садулаев. Ему даже не пришлось побеждать в финале, соперник из Беларуси получил травму и отказался от выступления. Спустя несколько месяцев Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, одолев в золотом поединке Токио своего принципиального соперника, американца Кайла Снайдера. Как видим, победа в Белграде — хороший знак для спортсменов сборной.

Нет сомнений, что российские борцы претендуют на медали почти во всех категориях. Соревнования начнутся с выступлений представителей классического стиля. Здесь за команду выступят в том числе спортсмены, взявшие награды прошедшего месяц назад чемпионата мира в Осло, — Сергей Кутузов (до 72 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг). Также отметим, что в сборной шесть чемпионов первенства Европы U23 2021 года. Помимо Саргсяна это Анвар Аллахьяров (до 60 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Гамиль Ожаев (до 82 кг), Александр Комаров (до 87 кг) и Михаил Лаптев (до 130 кг).

А вот Сергей Кутузов первенство Европы выиграть не смог. Тогда он уступил Малхосу Амояну из Армении в полуфинале. Затем Амоян нанес ему сокрушительное поражение на взрослом чемпионате мира. Здесь же, в весе до 72 кг, Кутузова ждет еще один серьезный соперник, — Кристиан Ванча из Венгрии, как раз победитель континентального первенства. Так что интрига в этом весе закручена, пожалуй, сильнее, чем в других.

Соревнования по греко-римской борьбе не досчитаются некоторых сильных азиатских спортсменов из Японии, Южной Кореи и Китая, которые из-за пандемии решили пропустить ЧМ U23.

Состав участников в вольной борьбе выглядит мощно. В Белград отправились сразу семь победителей первенства Европы U23. Среди них, конечно, есть и россияне. Аманула Расулов (до 86 кг) будет одним из фаворитов в своей категории, хотя конкурентов здесь хватает. Как и в весе до 74 кг, где Чермен Валиев может встретить сопротивление Джабраила Гаджиева. Интересно, что оба были чемпионами континента U23, но сейчас Гаджиев перешел в более тяжелый вес. По иронии судьбы, ему будет тяжелее Валиева, ведь нужно время, чтобы привыкнуть к новой категории (вспомним пример того же Садулаева).

Вольники завершат чемпионат мира, а перед ними медали в Белграде разыграют девушки. Участницами турнира станут в том числе победительницы первенства Европы U23 Мария Тюмерекова (до 50 кг), Екатерина Вербина (до 53 кг) и Евгения Захарченко (до 76 кг). В Белград полетит и Анастасия Сидельникова, выигравшая в этом году первенство мира среди юниорок.

Прямые трансляции чемпионата мира по борьбе U23 покажет официальный сайт Объединенного мира борьбы.