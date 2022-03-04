Борьба | Чемпионат Европы U23: кто участвует, что ждать

С 7 по 13 марта в болгарском Пловдиве пройдет чемпионат Европы по спортивной борьбе U23. Это будет первое крупное континентальное соревнование в 2022 году.

Состав на турнир будет представительным. Среди вольников можно встретить двух чемпионов мира среди взрослых, а также двух чемпионов U23. В греко-римской борьбе еще больше чемпионов, да и женщины не отстают: в Болгарию поехали чемпионка мира в весе до 68 кг Ирина Рингачи из Молдовы, а также чемпионы Токио-2022 Анастасия Ничита (Молдова) и Андреа Ана (Румыния).

В Пловдив отправятся и множество медалистов предыдущих первенств, которые постараются стать сильнейшими в своих весовых категориях.

Olympics представляет более подробный состав предстоящего чемпионата Европы U23 по борьбе.

Вольная борьба

Здесь прежде всего обратим внимание на сборную Азербайджана. Ее представит чемпион Европы среди юниоров и U23 Джабраил Гаджиев. Вместе с ним на медали будут претендовать соотечественники Абубакр Абакаров (до 86 кг) и Зираддин Байрамов (до 65 кг). На счету первого — бронза взрослого ЧМ, второй может похвастать серебром ЧМ среди юниоров.

Греко-римская борьба

Интересное противостояние ждет любителей борьбы в весовой категории до 97 кг, где соберутся сразу три меадлиста ЧМ U23. Фаворитом можно считать представителя Грузии Георгия Кацанашвили. Серьезную конкуренцию ему составят Маркус Раггингер из Австрии и Тайрон Стеркенбург из Голландии, который был серебряным призером ЧМ U23 в весе до 87 кг, после чего перешел в более тяжелую категорию до 97 кг.

Саак Оганисян из Армении в весе до 67 кг бросит вызов турку Кадиру Камалу, у которого уже есть континентальный титул.

В категории до 72 кг еще один армянин Шант Хачатрян хочет улучшить результат и добраться до золото, пока на его счету бронзовые медали ЧМ среди юниоров и U23. Помешать ему постарается Георгий Чхиквадзе из Грузии, чемпион Европы и серебряный призер ЧМ среди юниоров.

Серьезная проверка ждет Геворга Тадевосяна из Армении в весе до 87, где его ждут очень сильные и титулованные для своего возраста Турпан Бисултанов (Дания) и Иштван Такач (Венгрия).

Женская борьба

Чемпионка мира из Молдовы Ирина Рингачи перешла в вес до 68 кг, это будет ее первый турнир в новой категории, поэтому вдвойне интересно следить за выступлением титулованной спортсменки.

Еще одна представительница этой страны Михаэла Самойл была серебряным призером юниорского ЧМ и теперь бросит вызов соперницам в категории до 55 кг, где собрались сразу пять вольниц с хорошими шансами на медали.