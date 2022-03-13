Борьба. Суперматч Кайл Снайдер — Джейден Кокс. Когда пройдет и что ждать

17 марта в 1:30 по московскому времени состоится необычное и очень ожидаемое событие в вольной борьбе: противостояние двух легенд американского спорта в Детройте — Кайла Снайдера и Джейдена Кокса.

Интерес к этой шоу-схватке подогревается уже несколько месяцев. А вообще это принципиальное соперничество длится уже не менее десяти лет. В США до сих пор поклонники вольной борьбы делятся на два лагеря — одни фанатеют от Кайла, другие — от Джейдена.

Все началось еще со времен колледжа. Тогда многим казалось, что Снайдер и Кокс максимально похожи друг на друга. Пропорции тела, манера борьбы, весовая категория, — поначалу люди даже путали двух спортсменов. Они выступали и в греко-римском, и в вольном стилях. С 2011 года борцы обменивались победами на национальных первенствах среди юниоров. Когда один побеждал в греко-римском стиле, другой успешнее выступал в вольном, — и наоборот. Постепенно борцы обрастали титулами и выходили на первые роли в сборной США.

Вскоре наступил важнейший момент — отбор на Олимпийские игры 2016 года. И тут спортсмены поступили максимально мудро. Кокс заранее решил спуститься в категорию до 86 кг, в то время как Снайдер остался в весе до 97 кг. Казалось бы, 11 кг! Но Джейден справился и отобрался на Игры. Для этого ему пришлось проходить не только внутренний, но и международный отбор, поскольку прямой путевки в этом весе у Америки не было. Джейден отправился в Монголию, где сумел получить лицензию на Игры. Снайдер тоже завоевал путевку, но без таких приключений.

На Олимпиаде в Рио-2016 Кайл доминировал в своем весе. В финале он одолел Хетага Гозюмова из Азербайджана и стал самым молодым олимпийским чемпионом по вольной борьбе из США. Джейден, в свою очередь, героически добрался до бронзовой медали.

Кайл Снайдер стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в Рио-2016 Фото © Getty Images

История Кокса на тех Играх драматична. Он дошел до полуфинала, где проиграл Селиму Яшару, потому что перепутал правила. Дело в том, что в США студенты борются немного по другим правилам. Кокс в той схватке совершил последнее техническое действие и был уверен в своем успехе, но оказалось, что все иначе. Тренеры кричали ему об этом, но и здесь вмешались обстоятельства, ведь у Джейдена наследственная глухота, поэтому он не услышал советов. Американец проиграл ту схватку, однако сумел добраться до бронзы.

Несмотря на особенности, связанные со слухом, Кокс увлекается игрой на разных музыкальных инструментах, умеет играть на скрипке, альте, бас-гитаре, фортепиано и других. Что касается спортивных достижений, после ОИ-2016 Джейден дважды выигрывал чемпионаты мира в весе до 92 кг. Снайдер тоже стал чемпионом в 2017 году, потом постоянно был призером, а в Токио-2020 завоевал серебро.

Нет сомнений, что шоу 17 марта станет очередным ярким штрихом в карьерах Снайдера и Кокса. К тому же, это можем стать отличным прецедентом для дальнейшего развития подобных боев и популяризации спортивной борьбы.