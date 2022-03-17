Борьба. Кайл Снайдер победил Джейдена Кокса в принципиальном шоу-матче

В Детройте состоялось борцовское шоу NCAA, главным событием которого стало противостояние двух легенд американской спортивной борьбы — олимпийского чемпиона Кайла Снайдера и двукратного чемпиона мира Джейдена Кокса.

Борцовский вечер должен был включать в себя 17 или 18 матчей. Дело в том, что победителем битвы между Кайлом и Джейденом становился тот, кто одержит две победы, поэтому могло понадобиться три матча.

В первой схватке преимуществом сначала завладел Кокс. Он сделал захват, а затем на пассивных действиях соперника довел счет до 2:0. Однако во втором периоде Снайдер сравняв счет. Пошел мощный обмен, в результате которого счет стал 5:5. Кайл победил лишь за счет последнего активного действия, из-за чего Джейден был очень раздосадован.

Возможно, поэтому с первых секунд их второй схватки он бросился в атаку и сразу нарвался на захваты, контратаки, которые перешли в полное преимущество соперника. К середине второго периода Снайдер вел уже со счетом 5:0, Кокс размочил счет, но большего сделать не удалось. Итог — 7:1 и 2-0 в серии, сильнее в этом противостоянии оказался Кайл Снайдер.

«Спасибо за эту возможность. Я отлично провел время и в очередной раз убедился, что хочу продолжить бороться на самом высоком уровне. Есть лишь несколько человек в этом мире, которые мотивируют меня достигать самых высоких результатов. Когда я просыпаюсь утром, я думаю о них. И в том числе о Джейдене, я очень благодарен ему за совместную борьбу, подготовку и совместные выступления. Что касается Олимпийских играх, пока я не думаю о них и стараюсь скорее сосредоточиться на том, как могу сейчас тренироваться и выступать‎», — рассказал Снайдер в интервью Team USA.

Интерес к матчу Снайдер — Кокс подогревался в течение нескольких месяцев и вызывал большой ажиотаж в США. Кайл и Джейден — популярнейшие борцы в стране, в свое время американские поклонники этого вида спорта разделились на два лагеря. Впрочем, ни о какой вражде речи здесь не идет, скорее наоборот. Сами Снайдер и Кокс выступали как против друг друга на национальных соревнованиях, так и вместе представляли США на мировой арене. Можно сказать, что они дружат или как минимум очень уважают друг друга. Перед ключевым на данный момент событием в их карьерах — Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро — они успели разойтись по разным весовым категория и, что называется, не мешали друг другу. В итоге Снайдер стал олимпийским чемпионом в весе до 97 кг, а Кокс — бронзовым призером в категории до 86 кг, а впоследствии двукратным чемпионом мира.

Вероятно, такие встречи между Снайдером и Коксом могут стать традицией. В таком случае следующая пройдет через год или раньше.