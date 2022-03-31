Борьба | Исторический фристайл: Таха Акгюль завоевал девятое золото чемпионатов Европы и другие результаты

На чемпионате Европы по спортивной борьбе в Будапеште завершились соревнования вольников.

Эффектную точку тяжеловесы Таха Акгюль из Турции и Гено Петриашвили, представляющий Грузию. Они сошлись в ожидаемом финале весовой категории до 125 кг. В прошлом году судьба уготовила им встречу в первом круге — тогда Акгюль был сильнее, а затем взял золото турнира. На этот раз борцы дошли до финала, который получился напряженным и эмоциональным.

И все же Акгюль вновь был сильнее Петриашвили, победив еще со счетом 5:2. К перерыву он вел уже со счетом 5:0 и, казалось, все решено. Однако во второй половине Петриашвили перехватил иниципиативу и начал выравнивать ситуацию, но все же Таха удержал преимущество.

Он довел число своих побед на ЧЕ до девяти, а счет личных встреч с принципиальным соперником из Грузии — до 5-1. Особенно давило на него то, что в Токио-2020 и на последнем чемпионате мира турок брал бронзу, в то время как Петриашвили обходил его и брал серебро. Казалось, и в будапештском противостоянии грузинский борец может оказаться выше Акгюля.

«Моей целью было приехать сюда и побить собственный рекорд в восемь европейских золотых, — сказал Акгюль в интервью UWW после победы. Это был отличный бой против великого борца».

Петриашвили, для которого большой драмой стало поражение в финале Олимпиады, достойно справился с неудачей и благодарил преданных болельщиков, собравшихся на трибунах.

В последний день соревнований вольников Турция взяла еще одно золото. В весовой категории до 92 кг Фейзулла Актюрк победил болгарина Ахмеда Батаева со счетом 6:1.

Представляющий Словакию Таймураз Салказанов защитил золотую медаль ЧЕ в категории до 74 кг, одолев двукратного чемпиона мира Франка Чамизо из Италии. Они показали великолепный зрелищный финал, итоговый счет которого — 7:6. Салказанов вырвал победу на последней секунде. Несмотря на успех, он был немного расстроен.

«Я недоволен своей борьбой, — передает его слова UWW. — В начале я ошибся, но даже после этого не сдавался, до последнего верил, что смогу победить. С трудом, но я сделал это».

В категории до 61 кг золото завоевал Арсен Арутюнян из Армении. Историческую победу одержал бронзовый призер Токио-2020 Майлс Амине, представляющий Сан-Марино. Он завоевал первое для своей страны золото чемпионатов Европы, победив в финале Абубакра Абакарова из Азербайджана. Отметим и достижение Исмаила Мужукаева, который прервал 19-летнее победное молчание Венгрии на ЧЕ, победив в категории до 65 кг.

Вообще турнир получился богат на подобные исторические достижения. Например, первое золото в вольной борьбе на чемпионатах Европы добыл для Греции Георгиос Кугиумцидис, победивший в категории до 79 кг.

«Я так горжусь и счастлив быть первым золотым медалистом моей страны», — признался грек в комментарии для UWW.

Чемпионат Европы в Будапеште продолжается соревнованиях в женской и греко-римской борьбе.