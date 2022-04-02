Борьба | Чемпионат Европы. Греко-римская борьба, раписание. Итоги женской борьбы

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Вслед за вольниками завершили свои выступления женщины.

Продолжает победную серию золотая пара из Молдовы: Анастасия Ничита и Ирина Рингач стали двукратными чемпионками континента среди взрослых, добыв золотые медали в категориях до до 59 и до 68 кг соответственно. Всего две недели назад они вместе завоевали золотые награды и на чемпионате Европы U23 в болгарском Пловдиве.

Общий счет Ничиты в борьбе с соперницами выглядит впечатляюще — 26:3. Рингачи в финале одолела Полину Лекарпантье из Франции со счетом 10:0.

«Еще одна золотая медаль в моей коллекции, — радовались Рингачи в интервью UWW. — Мои соперницы были хорошо подготовлены, но мое выступление показало, кто из них лучший».

Еще одна победа очень важна для спортсменки, ведь после перехода в олимпийскую категорию до 68 кг ей важно было почувствовать уверенность в собственных силах.

Отлично проявили себя и девушки из Турции. Всего за 55 секунд Эвин Демирхан победила действующую чемпионку из Болгарии Миглену Селишку. Еще одна турчанка Ясемин Адар в категории до 76 кг добавила в свою золотую европейскую коллекцию пятую медаль.

Историческое золото Румынии принесла Андреа Ана в весе до 55 кг. Эмма Мальмгрен из Швеции преподнесла сенсацию, победив в упорнейшем финале (3:2) трехкратную олимпийскую чемпионку Марию Преволараки из Греции.

«Это было мечтой для меня, я так много работал, чтобы стоять здесь с золотой медалью. Для меня это кажется чем-то нереальным», — рассказала Мальмгрен.

Спортсменки из Украины Алина Грушина-Акобия и Татьяна Рижко сделали золотой дубль для страны, а в категории до 62 кг золото завоевала болгарка Тайбе Юсеин. Немка Анна Шелл в эффектном стиле подарила Германии первое золото ЧЕ в женской борьбе за последние 15 лет.

Командный титул выиграла сборная Турции, набрав 140 очков.

Сегодня представители греко-римского стиля разыграют первые медали, а завтра завершат соревнования в Будапеште.

Спортивная борьба. Чемпионат Европы 2022 (Будапешт, Венгрия). Где смотреть — расписание прямых трансляций на Olympics

время начала трансляции — московское

2 апреля (суббота)

Греко-римская борьба. Полуфиналы. Весовые категории до 60-67-72-82-97 кг. 17:30

Греко-римская борьба. Финалы. Весовые категории до 55-63-77-87-130 кг. 18:45

3 апреля (воскресенье)

Греко-римская борьба. Финалы. Весовые категории до 60-67-72-82-97 кг. 17:45

Смотрите прямые трансляции чемпионата Европы по спортивной борьбе на Olympics по ссылке. Также возможность смотреть соревнования предоставляет официальный сайт UWW.