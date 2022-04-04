Борьба | Итоги чемпионата Европы, командная победа Азербайджана

В Венгрии состоялся чемпионат Европы по всем видам спортивной борьбы: греко-римской, вольной и женской.

В заключительный день соревнований особенно успешно выступили турецкие спортсмены, которые сумели завоевать два золото. Всего у них три победы среди борцов классического стиля. Но даже такой отличный результат не позволил Турции занять первое общекомандное место в командном зачете греко-римлян. Здесь первенствовал Азербайджан, набравший 165 очков, турки стали вторыми — 150 баллов, а третье место досталось Грузии — 114.

Героем воскресного дня стал участник Олимпийских игр Токио-2022 Керем Камал (Турция). В категории до 60 кг он завоевал золото после двух подряд поражений в финалах в 2020 и 2021 годах. В решающем поединке он одолел бывшего чемпиона Европы Эдмонда Назаряна из Болгарии со счетом 5:0.

«‎Я очень долго ждал этой победы, — рассказал Камал в интервью официальному сайту UWW. — До этого я дважды уступал в золотых схватках — первый раз счет был 5:5, второй — 1:3. Я еще и хочу дальше завоевывать награды». Следующая цель 22-летнего спортсмена — титул чемпиона мира среди взрослых.

Еще одно золото Турции принес Мурат Фират, который победил хозяина ковра Кристиана Ванча со счетом 3:1. Семь лет назад Фират уже побеждал на чемпионате Европы. Правда, среди юниоров, а сейчас добился первого взрослого успеха. В прошлом году на ЧЕ в Варшаве он был третьим.

Но Венгрия все-таки не упустила титул. Его завоевал Роберт Фрич, победивший в финале категории до 72 кг представляющего Германию Шмаги Болквадзе. По ходу решающей схватки ему пришлось отыгрываться — на глазах у своей публики Фрич все-таки переломил ход поединка и вырвал победу со счетом 3:2.

Исторического достижения для своей страны добился Рафик Гусейнов из Азербайджана — он стал первым, кому удалось взять три европейских титула. В финале веса до 82 кг он одолел Гелу Болквадзе из Грузии.

Последнее золото на этом ЧЕ взял Кирил Милов из Болгарии. В 2019 году у него было серебро, на этот раз он улучшил результат, победив в финале Арви Саволайнена из Финляндии.