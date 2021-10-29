100 случайных фактов о зимних Олимпийских играх за 100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине. Часть 3 

67. Американская сноубордистка Хлоя Ким во время Пхенчхана-2018 добилась наибольшего прироста подписчиков в социальных сетях. На спортсменку подписались 927 070 фолловеров в Facebook, Twitter и Instagram.

68. Несмотря на то, что в 1930-е годы финн Клаэс Карппинен выиграл 10 медалей чемпионатов мира и олимпийское золото, он так и не завоевал титул чемпиона Финляндии в личном зачете.

69. Фигурное катание и хоккей впервые дебютировали на летних Играх в Лондоне в 1908 году и Антверпене в 1920 году соответственно.

70. Искусственный снег впервые был использован на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году.

71. В преддверии Сочи-2014 олимпийский огонь побывал на Международной космической станции, куда его доставил космонавт Олег Котов.

72. Санный спорт – самый быстрый зимний олимпийский вид спорта, где скорость достигает 144 км/ч.

73. В первых зимних Олимпийских играх в Шамони в 1924 году приняли участие только 13 женщин. В Пхенчхане-2018 их было рекордное количество – 1 242.

74. В женском хоккее пять из шести финалов на зимних Олимпийских играх прошли между командами США и Канады.

75. Канада – самая успешная страна в керлинге. По состоянию на 2018 год эта страна завоевала шесть золотых медали, три серебра и две бронзовые медали.

76. Швед Гиллис Графстрем выиграл золотые медали на летних (Антверпен-1920) и зимних (Шамони-1924, Санкт-Мориц-1928) Играх в одном и том же виде – фигурном катании.

77. Лыжный балет был демонстрационным видом спорта на Олимпийских играх в Калгари-1988 и Альбервиле-1992.

78. В Калгари-1988 мексиканский квартет братьев Тамес вошел в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество братьев и сестер, принявших участие в одном виде соревнований – бобслее.

79. Санный спорт, как и бобслей, зародился в Швейцарии. Первые санные трассы были построены владельцами швейцарских отелей для туристов, жаждущих острых ощущений.

80. Норвежец Сондре Норхейм считается отцом современных прыжков с трамплина. В 1866 году он выиграл первое в мире соревнование по прыжкам с трамплина на домашнем снегу.

81. Биатлон стал олимпийским видом спорта только в 1960 году. Однако гонки военных патрулей проходили еще в 1924-м.

82. Итальянская пьяцца была концепцией медалей на Играх в Турине в 2006 году.

83. До Саппоро-1972 Япония никогда не выигрывала золотую медаль на зимних Играх. Юкио Касая лидировал в прыжках с нормального склона от начала и до конца, завоевав золото на родной земле.

84. В скелетоне гонщики мчатся по ледяной трассе головой вперед, лежа на животе, развивая скорость до 130 км/ч.

85. Фристайлист Гас Кенуорти, серебряный призер в мужском слоупстайле в Сочи-2014, также является актером сериала «Американская история ужасов».

86. Игроки НХЛ начали выступать на зимних Олимпийских играх в Нагано в 1998 году.

87. Официальным талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине является панда по имени Бин Дунь Дунь. Бин означает «лед» и символизирует «чистоту и силу», а Дунь Дунь – детей.

Beijing 2022 mascots Фото © Lintao Zhang/Getty Images

88. Уолт Дисней разработал церемонию открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 1960 года в Калифорнии.

89. Билл Джонсон первым из американцев выиграл золото в горнолыжном спорте, огорчив европейскую элиту на Олимпиаде-1984 в Сараево.

90. Филипп Бойт, который был первым спортсменом, представлявшим Кению на зимних Олимпийских играх, участвовал в соревнованиях по лыжным гонкам в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Турине 2006, а в Пхенчхане-2018 был главой делегации.

91. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн участвовала во всех пяти видах женского горнолыжного спорта, завоевав золото в скоростном спуске и бронзу в супергиганте, несмотря на травму.

92. Самым популярным участником Пхенчхана-2018 в социальных сетях был американский сноубордист Шон Уайт.

93. Игры в Кортина-д'Ампеццо в 1956 году стали последними, где соревнования по фигурному катанию проходили на открытом воздухе.

94. Американка Хлоя Ким стала первой женщиной, которая на Олимпийских играх в хафпайпе выполнила оборот на 1080 градусов.

95. Спортсмены из Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея вошли на Олимпийский стадион в Пхенчхане-2018 во время церемонии открытия под одним флагом, чтобы представить единую Корею.

96. Лыжники могут преодолеть около 50 км по снегу чуть более чем за два часа.

97. Несмотря на прыжки с высоты до 90 м, прыгун на лыжах никогда не отрывается от земли более чем на 6 м.

98. Забег на 5000 м по шорт-треку для мужчин состоит из 45 кругов.

99. Бобслейные экипажи спускаются по покрытой льдом трассе с резкими поворотами со скоростью около 130-140 км/ч.

100. Зимним Олимпийским играм исполнилось 100 лет. Они появились в 1921 году, когда конгресс МОК разрешил стране-хозяйке летних Олимпийских игр проводить в том же году соревнования по зимним видам спорта.

Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.