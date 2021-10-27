100 случайных фактов о зимних Олимпийских играх за 100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине. Часть 1

1. Проведение Игр Инсбрук-1964 было под угрозой из-за отсутствия снежного покрова, пока австрийская армия не доставила на место 50 000 кубических ярдов снега.

2. Самый возрастной спортсмен, получивший медаль зимних Олимпийских игр – Андерс Хауген. Он выступал в 1924 году, но не мог получить бронзовую медаль целых 50 лет из-за ошибки в подсчетах баллов.

3. Название «керлинг» происходит от слова «curl» – характерного поворота, который совершает камень на льду.

4. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин привезла с собой на Игры Пхенчхан-2018 35 пар лыж.

5. Официальным талисманом зимних Олимпийских игр в Инсбруке 1976 года был Schneemann (с немецкого «снеговик»).

6. Ян Ян стала первой в истории спортсменкой из Китая, взявшей золото в шорт-треке на дистанции 500 м Солт-Лейк-Сити-2002.

7. Деби Томас стала первой темнокожей спортсменкой, завоевавшей медаль на зимних Олимпийских играх, взяв бронзу в фигурном катании Калгари-1988.

8. Единственная страна, которая выигрывала золото на всех зимних Олимпийских играх – Соединенные Штаты Америки.

9. Американская хоккеистка Жаклин Ламоро стала самым быстрым автором двух шайб на зимних Олимпийских играх ­– в Пхенчхане-2018 ее результативные удары разделили всего шесть секунд.

10. Название олимпийского факела Пекина-2022 – «Летящий» («фэй ян», кит.).

11. Основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен умер в 1937 году и был похоронен в Лозанне, но его сердце в соответствии с его завещанием было захоронено в мемориале на руинах древней Олимпии.

12. Более 24 миллионов человек просмотрели знаменитую программу фигурного катания «Болеро» британской пары фигуристов Джейн Торвил и Кристофер Дин в 1984 году.

13. Фин Калле Джалканен выиграл эстафету 1936 года по лыжным гонкам несмотря на то, что поднимал зубные протезы, которые он случайно выплюнул в снег.

14. Трасса для скелетона Пекина-2022 впервые за всю историю зимних Олимпийских игр имеет поворот на 180 градусов.

15. До 1992 года летние Олимпийские игры и зимние Олимпийские игры проводились в один год.

16. На сегодняшний день во всех зимних Олимпийских играх участвовали 12 стран: Австрия, Канада, Финляндия, Франция, Великобритания, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария и США.

17. Зимние Олимпийские игры никогда не проводились в южном полушарии Земли.

18. Пять площадок Летних игр Пекина-2008 будут повторно использованы для проведения Пекина-2022.

19. Лыжный трамплин Шоген – место проведения соревнований по биг-эйр в Пекине-2022 – имеет высоту 60 м и длину 164 м.

20. Самой молодой золотой медалистке в сноуборде – американке Хлоя Ким – на момент участия в Пхенчхане-2018 было 17 лет.

21. Олимпийские хоккейные шайбы изготавливаются из вулканизированной резины и нуждаются в заморозке для уменьшения трения перед каждой игрой.

22. Эстер Ледецкая стала первой спортсменкой, завоевавшей две золотые медали на зимних Олимпийских играх одновременно в двух видах спорта – горных лыжах и сноуборде.

23. Эмблема Игр 2022 года в Пекине навеяна китайским иероглифом «зима».

24. Эквадор, Эритрея, Косово, Малайзия, Нигерия и Сингапур дебютировали в Пхенчхане-2018.

25. Первый в мире бобслейный клуб был основан в швейцарском Санкт-Морице в 1897 году.

26. Слово «лыжи» – норвежское слово, происходящее от древнескандинавского слова skid, что означает деревянная палка.

27. Камень, используемый в керлинге, сделан из редкого, плотного гранита, который добывают на шотландском острове Эйлса-Крейг.

28. Трехкратный олимпийский чемпион Хейкки Хасу ушел из лыжного спорта в 1953 году в возрасте 27 лет, чтобы работать на своей ферме.

29. Слово «хоккей» происходит от старого французского слова hocquet, означающего «клюшка».

30. После серебра и золота Олимпийских игр Осло-1952 и Кортина д'Ампеццо-1956 финская лыжница Мирья Хиетамиес работала водителем автобуса.

31. Знаменитый британский лыжник Майкл Эдвардс («Эдди Орел»), был факелоносцем в эстафете огня в Ванкувере-2010.

32. На первых Играх в Шамони в 1924 году соревновались в общей сложности 258 спортсменов из 16 стран. На Играх в Пхенчхане в 2018 году приняли участие 2925 спортсменов из 92 стран.

33. Пита Тауфатофуа, известный как «тонгиец с голым торсом», выступая в качестве лыжника на Играх в Пхенчхане-2018, стал вторым в истории зимних Олимпийских игр спортсменом с Тихоокеанских островов. Он также принимал участие в летних играх Рио-2016 и Токио-2020.

Пита Тауфатофуа

Читайте вторую и третью части из серии 100 случайных фактов о зимних Олимпийских играх за 100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине, которые будут опубликованы 27 и 28 октября.