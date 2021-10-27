100 случайных фактов о зимних Олимпийских играх за 100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине. Часть 1

1. Проведение Игр Инсбрук-1964 было под угрозой из-за отсутствия снежного покрова, пока австрийская армия не доставила на место 50 000 кубических ярдов снега.
2. Самый возрастной спортсмен, получивший медаль зимних Олимпийских игр – Андерс Хауген. Он выступал в 1924 году, но не мог получить бронзовую медаль целых 50 лет из-за ошибки в подсчетах баллов.
3. Название «керлинг» происходит от слова «curl» – характерного поворота, который совершает камень на льду.
4. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин привезла с собой на Игры Пхенчхан-2018 35 пар лыж.
5. Официальным талисманом зимних Олимпийских игр в Инсбруке 1976 года был Schneemann (с немецкого «снеговик»).
6. Ян Ян стала первой в истории спортсменкой из Китая, взявшей золото в шорт-треке на дистанции 500 м Солт-Лейк-Сити-2002.
7. Деби Томас стала первой темнокожей спортсменкой, завоевавшей медаль на зимних Олимпийских играх, взяв бронзу в фигурном катании Калгари-1988.
8. Единственная страна, которая выигрывала золото на всех зимних Олимпийских играх – Соединенные Штаты Америки.
9. Американская хоккеистка Жаклин Ламоро стала самым быстрым автором двух шайб на зимних Олимпийских играх – в Пхенчхане-2018 ее результативные удары разделили всего шесть секунд.
10. Название олимпийского факела Пекина-2022 – «Летящий» («фэй ян», кит.).
11. Основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен умер в 1937 году и был похоронен в Лозанне, но его сердце в соответствии с его завещанием было захоронено в мемориале на руинах древней Олимпии.
12. Более 24 миллионов человек просмотрели знаменитую программу фигурного катания «Болеро» британской пары фигуристов Джейн Торвил и Кристофер Дин в 1984 году.
13. Фин Калле Джалканен выиграл эстафету 1936 года по лыжным гонкам несмотря на то, что поднимал зубные протезы, которые он случайно выплюнул в снег.
14. Трасса для скелетона Пекина-2022 впервые за всю историю зимних Олимпийских игр имеет поворот на 180 градусов.
15. До 1992 года летние Олимпийские игры и зимние Олимпийские игры проводились в один год.
16. На сегодняшний день во всех зимних Олимпийских играх участвовали 12 стран: Австрия, Канада, Финляндия, Франция, Великобритания, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария и США.
17. Зимние Олимпийские игры никогда не проводились в южном полушарии Земли.
18. Пять площадок Летних игр Пекина-2008 будут повторно использованы для проведения Пекина-2022.
19. Лыжный трамплин Шоген – место проведения соревнований по биг-эйр в Пекине-2022 – имеет высоту 60 м и длину 164 м.
20. Самой молодой золотой медалистке в сноуборде – американке Хлоя Ким – на момент участия в Пхенчхане-2018 было 17 лет.
21. Олимпийские хоккейные шайбы изготавливаются из вулканизированной резины и нуждаются в заморозке для уменьшения трения перед каждой игрой.
22. Эстер Ледецкая стала первой спортсменкой, завоевавшей две золотые медали на зимних Олимпийских играх одновременно в двух видах спорта – горных лыжах и сноуборде.
23. Эмблема Игр 2022 года в Пекине навеяна китайским иероглифом «зима».
24. Эквадор, Эритрея, Косово, Малайзия, Нигерия и Сингапур дебютировали в Пхенчхане-2018.
25. Первый в мире бобслейный клуб был основан в швейцарском Санкт-Морице в 1897 году.
26. Слово «лыжи» – норвежское слово, происходящее от древнескандинавского слова skid, что означает деревянная палка.
27. Камень, используемый в керлинге, сделан из редкого, плотного гранита, который добывают на шотландском острове Эйлса-Крейг.
28. Трехкратный олимпийский чемпион Хейкки Хасу ушел из лыжного спорта в 1953 году в возрасте 27 лет, чтобы работать на своей ферме.
29. Слово «хоккей» происходит от старого французского слова hocquet, означающего «клюшка».
30. После серебра и золота Олимпийских игр Осло-1952 и Кортина д'Ампеццо-1956 финская лыжница Мирья Хиетамиес работала водителем автобуса.
31. Знаменитый британский лыжник Майкл Эдвардс («Эдди Орел»), был факелоносцем в эстафете огня в Ванкувере-2010.
32. На первых Играх в Шамони в 1924 году соревновались в общей сложности 258 спортсменов из 16 стран. На Играх в Пхенчхане в 2018 году приняли участие 2925 спортсменов из 92 стран.
33. Пита Тауфатофуа, известный как «тонгиец с голым торсом», выступая в качестве лыжника на Играх в Пхенчхане-2018, стал вторым в истории зимних Олимпийских игр спортсменом с Тихоокеанских островов. Он также принимал участие в летних играх Рио-2016 и Токио-2020.
Читайте вторую и третью части из серии 100 случайных фактов о зимних Олимпийских играх за 100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине, которые будут опубликованы 27 и 28 октября.