100 случайных фактов о зимних Олимпийских играх за 100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине. Часть 2

Читайте первую часть из серии 100 случайных фактов о зимних Олимпийских играх за 100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине здесь.

34. Сесилия Колледж из Великобритании в возрасте 11 лет была самой молодой участницей зимних Олимпийских игр (в Лейк-Плэсиде в 1932 году), на несколько дней моложе своей коллеги-фигуристки из Великобритании Меган Тейлор.

35. Игры-1968 в Гренобле первыми транслировались в цвете.

36. Норвегия выиграла на зимних Олимпийских играх больше медалей, чем любая другая страна: 405 (142 золота, 141 серебро и 122 бронзы).

37. Самым «легким» факелом на зимних Играх был в Саппоро в 1972 году. Он весил 460 г.

38. Милан и Кортина-д’Ампеццо примут зимнюю Олимпиаду-2026, отметив 70-летнюю годовщину Игр-1956. Это будет четвертый раз, когда Италия станет хозяйкой Олимпийских игр (зимние: Кортина-д’Ампеццо-1956, Турин-2006; летние: Рим-1960).

39. Шведский прыгун с трамплина Ян Боклев в 1985 году стал первым спортсменом, который при прыжке развел лыжи буквой «V». Изначально этот стиль высмеивался, но к 1992 году его стали использовать все.

40. Натали Гайзенбергер из Германии, имеющая в активе четыре золота и бронзу, является самой титулованной саночницей в олимпийской истории.

41. В честь олимпийской чемпионки Нагано-1998 в горнолыжном супергиганте Пикабо Стрит назвали улицу на курорте Сан-Валли в Айдахо. Она называется Picabo's Street (улица Пикабо).

42. На зимних Олимпийских играх-1960 в Калифорнии, когда официальные лица не были уверены, пропустил ли лыжник ворота в мужском слаломе, они спросили CBS TV, можно ли просмотреть видеозапись гонки, что привело к изобретению «мгновенного повтора».

43. «Водяной куб», который принимал соревнования по водным видам спорта на летней Олимпиаде-2008 в Пекине, преобразован в «Ледяной куб» для зимней Олимпиады-2022 в Пекине. На этом стадионе пройдут соревнования по керлингу.

44. В истории зимних Олимпийских игр никто не выигрывал больше медалей, чем Марит Бьорген. У норвежской лыжницы 15 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые.

45. На Играх-1952 в Осло впервые были использованы компьютеры для подсчета очков в фигурном катании, что позволило мгновенно получить результаты.

46. Первая зимняя эстафета олимпийского огня прошла в рамках Игр-1964 в Инсбруке.

47. Матти Никанен по прозвищу «Летучий финн» – единственный прыгун с трамплина, завоевавший все три олимпийских титула на одних и тех же зимних Играх в Калгари в 1988 году.

48. Первый олимпийский талисман, который не был официальным – Шусс, родившийся на зимней Олимпиаде-1968 в Гренобле.

49. На Олимпиаде-1992 в Альбервиле новозеландка Аннелиз Кобергер стала первой представительницей Южного полушария, выигравшей медаль на зимних Олимпийских играх – серебро в горнолыжном слаломе.

50. Когда-то фристайл, который впервые появился в олимпийской программе на Играх-1992, называли «хот-доггинг».

51. Итальянская горнолыжница Джулиана Ченаль-Минуццо, в Кортина д'Ампеццо в 1956 году стала первой женщиной, которая произнесла олимпийскую клятву.

52. Японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи – рекордсмен по количеству Олимпийских игр за плечами. Он участвовал в восьми Олимпиадах (от Альбервиля-1992 до Пхенчхана-2018).

53. Соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде-1998 в Нагано пришлось переносить несколько раз… из-за того, что было слишком много снега!

54. Слово «биатлон» происходит от греческого слова, означающего два соревнования. Сейчас так называют спорт, сочетающий лыжные гонки и стрельбу.

55. Подобно баскетболу 3х3 на летних Играх, на зимней юношеской Олимпиаде-2020 в Лозанне протестировали хоккей 3х3.

56. Шамони-1924 изначально называли Неделей зимних видов спорта, но затем МОК объявил соревнования первыми в истории зимними Олимпийскими играми.

57. Эдвард Иган (США) – единственный олимпийский чемпион как летних, так и зимних Олимпийских игр. Он выиграл золото в мужском боксе в полутяжелом весе в Антверпене в 1920 году и в четверках в бобслее в Лейк-Плэсиде в 1932 году.

58. Женщинам в прыжках с трамплина впервые разрешили соревноваться на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

59. Официальный термин для турниров по керлингу между клубами – «боншпиль» (‘bonspiel’), который вероятно, происходит от немецкого слова «spiel», что означает матч или игра.

60. После Осло-1952 Пекин является первой столицей, которая примет зимние Олимпийские игры.

61. После успешного дебюта на юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере в 2016 году монобоб – одиночный бобслей – дебютирует в Пекине в 2022 году.

62. В программе Пекина-2022 будет семь новых дисциплин, включая четыре смешанных (мужчины плюс женщины).

63. Лихтенштейн – единственная страна, которая выигрывала медали на зимней Олимпиаде, но не на летней.

64. На Играх-1960 француз Жан Вуарне стал первым лыжником, выигравшим медаль на металлических лыжах, а не на традиционных деревянных.

65. Ричард «Дик» Баттон из Америки на Олимпиаде-1952 в Осло стал первым фигуристом, успешно выполнившим тройные прыжки любого вида на соревнованиях.

66. Соревнования по конькобежному спорту проводились на открытом воздухе до зимних Олимпийских игр-1992 в Альбервиле.

Читайте третью часть из серии 100 случайных фактов о зимних Олимпийских играх за 100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине, которая будет опубликована 28 октября.