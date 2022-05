Fenômeno do tênis, Carlos Alcaraz afirma: ‘Acho que estou pronto para ganhar um Slam'

Espanhol de 19 anos continua sua ascensão meteórica no circuito com campanha histórica no Masters 1000 de Madri. O jovem derrotou Rafael Nadal, Novak Djokovic e Alexander Zverev em dias seguidos para vencer quarto título na temporada e alcançar a sexta posição do ranking duas semanas antes de Roland Garros.