Com Laura Pigossi e Bia Haddad embaladas, Brasil disputa Billie Jean King Cup de tênis

Em um momento positivo para o tênis feminino brasileiro, a equipe do país disputa a divisão das Américas do Grupo I da Billie Jean King Cup, o torneio feminino de nações do tênis, entre 13 e 16 de abril, em Salinas, no Equador.

As duas nações finalistas da divisão poderão disputar os playoffs, que por sua vez valem vaga no Grupo Mundial.

A equipe do Brasil em Salinas, capitaneada por Roberta Burzagli, será formada por Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Carolina Meligeni Alves, Gabriela Cé e Rebeca Pereira.

Mesmo com a longa ausência de Luisa Stefani, por lesão no joelho, o Brasil tem obtido resultados relevantes no circuito. Medalhista Olímpica de bronze nas duplas femininas, com Stefani, Laura Pigossi acabou de fazer sua primeira final em torneios WTA em simples.

Pigossi foi vice-campeã no saibro de Bogotá, campanha que a impulsionou à 126ª colocação do ranking da WTA. Quanto mais próxima do top 100, mais ela conseguirá disputar torneios importantes.

“Vou ter o melhor ranking da carreira e isso vai me abrir várias portas e mudar meu calendário", disse Pigossi após a final.

"Estou muito feliz por alcançar minha primeira final de WTA e espero que não seja a última. Estou muito contente em jogar um torneio tão grande na América do Sul. Para nós sul-americanas é muito importante", completou.

Beatriz Haddad Maia Foto: Lucas Balduino, CBT

A brasileira de melhor ranking continua sendo Beatriz Haddad Maia, 61ª, que vem jogando bem em simples e duplas. Ela começou o ano conquistando o WTA de Sydney ao lado da cazaque Ana Danilina e foi vice-campeã com a mesma parceira no Australian Open.

Em simples, Bia conquistou vitórias na quadra dura dos EUA contra a campeã de Grand Slam Sofia Kenin e sobre a grega Maria Sakkari, que ocupava a terceira colocação do ranking na semana do torneio, em Miami.

"A Billie Jean King Cup sempre é uma semana especial para todas nós. A expectativa é entrar em quadra e dar o máximo em cada jogo. Temos uma equipe muito forte, mas temos que trabalhar com bastante humildade, bastante força mental, sabendo que todas querem ganhar da gente. Cada jogo vai ser muito duro, por isso temos que estar preparadas para todas as adversidades", comentou Bia.

Na chave das Américas do Grupo I da Billie Jean King Cup, as equipes estão divididas em dois grupos. O Brasil está no Grupo A com Argentina, Colômbia e Guatemala. Já o Grupo B conta com Paraguai, México, Chile e Equador.

Todos de cada grupo se enfrentam em confrontos com três partidas (duas de simples e uma de duplas) e os primeiros colocados de cada grupo cruzam com os segundos colocados no sábado, decidindo as duas equipes que avançam aos playoffs.

Confira a tabela de jogos:

Quarta-feira, 13 de abril

Confronto 1 - Brasil vs. Guatemala

Confronto 2 - Argentina vs. Colômbia

Quinta-feira, 14 de abril

Vencedor do Confronto 1 vs. Vencedor do Confronto 2

Perdedor do Confronto 1 vs. Perdedor do Confronto 2

Sexta-feira, 15 de abril

Partidas restantes

Sábado, 16 de abril

1º colocado do Grupo A vs. 2º colocado do Grupo B - vaga para playoffs

1º colocado do Grupo B vs. 2º colocado do Grupo A - vaga para playoffs