Carlos Alcaraz e Iga Swiatek chegam à temporada de saibro do tênis em alta

Chegou a hora dos principais tenistas da ATP e da WTA sujarem as meias e calçados de terra. Nos próximos dois meses, a temporada de saibro promete uma competição mais acirrada do que nunca, com a ascensão de alguns jogadores jovens e as dúvidas que pairam sobre alguns veteranos.

O nome mais comentado das últimas semanas foi o espanhol Carlos Alcaraz, campeão do Masters 1000 de Miami aos 18 anos. Ele se tornou o terceiro vencedor mais jovem de um Masters 1000 e o campeão mais novo em Miami. Alcaraz já ocupa a 11ª colocação do ranking.

“Quando eu era mais jovem, sonhava em ganhar um Masters 1000. Quando cai no chão [ao vencer], lembrei disso. Todos os sonhos, o trabalho duro, os treinamentos, os problemas, tudo veio à minha cabeça naquele momento”, disse Alcaraz.

Miami foi disputado em quadra dura, mas há motivos para acreditar que Alcaraz pode ser igualmente impressionante no saibro. Seus dois primeiros títulos foram nessa superfície, em Umag (Croácia) e no Rio Open.

“Eu me sinto muito confortável nas duas superfícies, então não me importa jogar no saibro ou na quadra dura”, afirmou o pupilo do campeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo Juan Carlos Ferrero.

Pelo menos nas primeiras semanas no saibro, Alcaraz não terá que enfrentar o rei da superfície, Rafael Nadal, ou o número 2 do mundo Daniil Medvedev. Ambos estão lesionados e devem perder menos pelos os torneios de abril.

Já Novak Djokovic, que não jogou em março nos EUA por não ter se vacinado para Covid-19, já está treinando no saibro e sua participação em Monte Carlo não está ameaçada. Nesta semana, o sérvio recuperou a liderança do ranking.

Swiatek toma liderança deixada por Barty

O tênis feminino levou um baque recente, com a aposentadoria precoce da australiana Ashleigh Barty, aos 25 anos, como líder do ranking. No entanto, o lugar de melhor jogadora do mundo não ficou desocupado por muito tempo.

A polonesa Iga Swiatek, de 20 anos, teve um início de temporada avassalador, vencendo os três WTA 1000 disputados até agora, em Doha, Indian Wells e Miami, além de ter chegado à semifinal no Australian Open em janeiro.

Esses pontos levaram Swiatek à primeira colocação do ranking, tornando-se a primeira polonesa a alcançar este posto.

“Depois de Miami, achei que talvez isso aconteceriam mesmo se Ash não se aposentasse”, disse Swiatek ao site da WTA. Barty comentou que Swiatek "é uma pessoa incrível e uma grande tenista" e que a polonesa "trouxe uma energia fresca e destemida às quadras".

Swiatek foi apenas a quarta tenista a fazer a dobradinha Indian Wells-Miami, a mais jovem de um seleto grupo também formado por Kim Clijsters, Steffi Graf e Victoria Azarenka. Porém, ao contrário de Alcaraz, ela já possui uma bagagem considerável no circuito. Em 2020, ela foi campeã de Roland Garros sem perder um set sequer.

“Sempre achei que, mesmo tendo os mesmos resultados nas duas superfícies, é mais confortável jogar no saibro para mim. Acho que consigo usar mais variedade do que em quadras duras”, comentou a polonesa.

“Não me importo quais serão meus resultados. Sei que haverá muita pressão e não posso prometer que vou lidar bem com isso, porque nunca estive nessa situação antes. Vou tentar fazer o meu melhor” – Iga Swiatek ao WTAtennis.com

O saibro também pode trazer bons ventos ao Brasil. Bia Haddad Maia derrotou em Miami a grega top 5 Maria Sakkari e continua em ascensão no ranking, voltando ao top 60.

Calendário da temporada de saibro do tênis em 2022

*Torneios da categoria 250 para cima