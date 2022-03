Dia Internacional da Mulher 2022 – As atletas Olímpicas liderando a luta pela sustentabilidade

A luta pelo futuro do nosso planeta envolve todos – incluindo os atletas Olímpicos.

Assim como as pessoas comuns, os atletas de elite, através de seus vários esportes e disciplinas, continuam na linha de frente quando se trata de experimentar os impactos das mudanças climáticas e querem fazer algo a respeito.

Usando a plataforma oferecida a eles pelos Jogos Olímpicos, as principais estrelas do esporte estão cada vez mais se manifestando e fazendo sua parte para garantir que as mudanças possam ser implementadas quando se trata da crise climática.

Alinhado com o tema deste ano para o Dia Internacional da Mulher – “igualdade de gênero hoje para um amanhã sustentável” – o Olympics.com está destacando mulheres Olímpicas que dão o exemplo quando se trata de mudar seu mundo e nossos hábitos para melhor.

Do Oceano Pacífico que circunda a Samoa Americana aos campos da Divisão 1 feminina da França, conheça as mulheres que combinam as forças da excelência esportiva e da ação climática para preservar o mundo para as gerações futuras.

Tilali Scanlan carrega a bandeira da América Samoa com Tanumafili Malietoa Jungblut na cerimônia de abertura de Tóquio 2020 Foto: 2021 Getty Images

Tilali Scanlan - Amante do oceano, ativista climática

Para a estrela da natação de Tóquio 2020, Tilali Scanlan, não há sensação melhor do que estar na água.

Nascida e criada em Vaitogi, Samoa Americana, a jovem de 22 anos sempre sentiu uma grande afinidade com o esporte. Todos os dias, depois de receber educação em casa, a sétima filha de oito filhos nadava em poças de maré locais.

Ao perceber que tinha talento para o esporte, Scanlan convocou seus vizinhos para patrocíná-la, e logo começou uma carreira competitiva de natação representando a Samoa Americana que a levou, mais recentemente, ao maior palco esportivo de todos: os Jogos Olímpicos.

À medida que a carreira da nadadora se desenvolveu, também cresceu sua paixão pelo oceano e seus ecossistemas circundantes. Entre treinar e incentivar jovens samoanos americanos a nadar, Scanlan se formou em Ciências Marinhas/Biologia na Universidade do Pacífico Sul em Fiji.

Seus estudos revelaram o que ela sempre soube ser verdade: que nós e a natureza somos co-dependentes.

Comprometida em restaurar e manter o meio ambiente que lhe deu a oportunidade de viajar pelo mundo e competir, Scanlan está agora prestes a embarcar em um programa de dois anos para aprender mais sobre os recifes de coral em seu país natal.

Ela é uma das sete pessoas selecionadas para participar do Programa Nacional de Bolsas de Estudo em Gerenciamento de Recifes de Coral 2022-2024 – uma parceria entre o Instituto de Recifes de Coral da Universidade Nova Southeastern, Programa de Conservação de Recifes de Coral da NOAA,o Departamento de Interior dos EUA Gabinete de Assuntos Insulares e o Comitê de Todas as Ilhas do Recife de Coral dos EUA.

Scanlan trabalhará com o grupo consultivo de recifes de coral e agências parceiras como voluntária na Samoa Americana para realizar testes de restauração de corais. Ela também se concentrará em aumentar a conscientização da comunidade sobre as melhores técnicas e práticas para ajudar a garantir o sucesso dos esforços de restauração de corais.

Wendie Renard - Formidável jogadora de futebol, ativista climática

A jogadora de futebol francesa e duas vezes atleta olímpica, Wendie Renard, está usando sua voz para fazer campanha pela ação climática.

Admitindo prontamente que até hoje a jogadora de 31 anos não foi "irrepreensível" na luta pela sustentabilidade, agora a sete vezes vencedora da UEFA Liga dos Campeões Feminina com o Olympique Lyonnais está pronta para mudar.

Recentemente, Renard apareceu na vanguarda de uma campanha com o World Wide Fund for Nature (WWF) para chamar a atenção para a situação da biodiversidade mundial diante das mudanças climáticas.

Como parte disso, a jogadora de futebol compartilha:

“Ganhei partidas na minha carreira, mas hoje a maior vitória que gostaria de conquistar é aquela contra o desaparecimento da natureza.

“Como atletas, artistas e cidadãos, todos nós precisamos do ar, da água e da comida que a natureza nos fornece. Para não me tornar a última jogadora de futebol a ainda poder marcar gols, decidi, portanto, me comprometer a favor da natureza.

“Não sou irrepreensível – longe disso – mas quero melhorar mudando meus hábitos. Convido cada um de nós a fazer o mesmo, assim como nossos tomadores de decisão”, acrescenta.

“Ainda há tempo de reverter a tendência.”

Wendie Renard comemora o gol da França nas quartas de final olímpicas em Londres 2012 Foto: 2012 Getty Images

Ao lado de outros titãs do esporte francês, incluindo o medalhista de ouro de handebol de Tóquio 2020, Nikola Karabatic, e o snowboarder de Torino 2006, Mathieu Crepel, Renard pede que as pessoas assinem um manifesto pela mudança intitulado “Pas le dernier”, que significa, não os últimos.

O manifesto é um chamado desafia os que vivem hoje a fazer o trabalho para as gerações de amanhã. Ela lê:

“Somos a primeira geração a sofrer as consequências da degradação ambiental e a última a conseguir reverter a tendência. Não queremos assistir ao desaparecimento dos últimos elefantes, tigres, baleias e outras espécies. Não queremos ver as últimas florestas virarem cinzas, as últimas geleiras derreterem ou os oceanos morrerem.

“Não queremos ser os últimos artistas e os últimos atletas a poder nos expressar, praticar, viver em um ambiente saudável do qual extraímos água, oxigênio e alimentos que são essenciais para nossas vidas.

“Não queremos ser os últimos a nos comprometermos a impedir a destruição da natureza. Não queremos ser os últimos a agir. E você?"

Dobrando seus esforços para se tornar uma verdadeira embaixadora da mudança, Renard também está liderando o caminho em seu clube, o Manchester City.

Ela é uma das seis jogadoras, incluindo Lucy Bronze da Grã-Bretanha, liderando as equipes feminina e masculina a se tornarem individualmente mais responsáveis ​​por suas ações ambientais.

A capitã Wendie Renard, do Olympique Lyonnais, comemora após a vitória de sua equipe na Liga dos Campeões Feminina da UEFA em 2020 Foto: Alvaro Barrientos

Hannah Mills - Potência da vela, eliminadora de plástico

Para se tornar a velejadora de maior sucesso na história Olímpica, você precisa ser inflexível, e a velejadora da equipe da Grã-Bretanha, Hannah Mills, sempre foi exatamente isso.

Desde sua primeira medalha de prata nos Jogos em casa em Londres até seu segundo ouro no Enoshima Yacht Harbor em Tóquio 2020 com Eilidh McIntyre, a agora aposentada galesa sempre foi implacável em sua busca pela excelência.

Agora ela está canalizando a energia para salvar o meio ambiente.

Como Scanlan, o esporte de Mills exige que ela esteja em harmonia com a natureza, e é por causa desse relacionamento que ela desenvolveu ao longo de sua vida, que agora ela está fazendo o possível para salvá-lo.

“Todas as praias, marinas e portos em que naveguei estão cheios de plástico”, disse ela ao Comitê Olímpico Internacional (COI) no ano passado.

“Isso me abriu a porta de entrada para o mundo da sustentabilidade. Quero usar meu histórico esportivo, redes e perfil para aumentar a conscientização, mudar o comportamento e influenciar outras pessoas em questões ambientais”.

“O sonho olímpico tem tudo a ver com ser o melhor que você pode – e isso não significa apenas competir ou ganhar medalhas; significa ser uma boa cidadã global” – Hannah Mills, para o Olympics.com

Quando os holofotes caíram sobre os líderes mundiais na cúpula da COP26 em Glasgow, Escócia, no ano passado, Mills aproveitou o momento.

Com a ajuda do COI e da também atleta olímpica Melissa Wilson, ela reuniu mais de 50 atletas Olímpicos e Paralímpicos de alto nível para dar suas vozes em apoio à ação climática.

Da estrela da maratona queniana Eliud Kipchoge ao craque do tênis britânico Andy Murray, nenhum poder de estrela do esporte foi poupado.

Eles chamaram a COP26 – considerada uma das mais importantes conferências sobre mudanças climáticas já realizadas, dada a situação global em que se encontram – as “Jogos Olímpicos das Cúpulas do Clima”, e estimularam os líderes mundiais a entregar como fizeram quando esperado na Conferência dos Jogos de Tóquio.

Mesmo antes da COP26, Mills tinha como alvo o plástico em sua agenda.

Em 2019, a bicampeã olímpica lançou o Big Plastic Pledge, que visa eliminar totalmente o plástico descartável do esporte. Desde o uso de garrafas de água recarregáveis ​​até a recusa de embalagens plásticas, a campanha promove todas as formas de ajudar a acabar com nossa dependência do material.

Um ano depois, ela e o remador norueguês Martin Helseth foram escolhidos como Embaixadores do Pacto Climático Europeu para ajudar a informar, inspirar e apoiar a ação climática dentro da comunidade esportiva.

Ela disse ao COI na época:

“Acredito que é responsabilidade de cada pessoa fazer o que puder para ajudar a lidar com as mudanças climáticas, porque esse problema global afeta cada um de nós.

“O esporte tem um grande papel a desempenhar. Há muitas razões para isso, incluindo o alcance dos eventos esportivos globais e o fato de o esporte ser um “inovador”, sempre ultrapassando os limites. Se pudermos usar seu poder para ajudar mais pessoas a entender as mudanças climáticas e as soluções disponíveis para enfrentá-las, podemos realmente fazer a diferença”.