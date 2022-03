Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022: prévia de 8, 9, 10 e 11 de março - principais eventos para assistir

Os Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 contam com os melhores Para atletas do mundo mirando um lugar no pódio do espetáculo global.

Os dias 8, 9, 10 e 11 terão medalhas distribuídas em várias disciplinas em cinco esportes, incluindo Para esqui alpino, Para esqui cross-country, Para biatlo, Para hóquei no gelo e curling em cadeira de rodas. Os jogos da fase de grupos do Para hóquei no gelo e do curling em cadeira de rodas continuam em 8 de 9 de março.

Terça-feira (8 de março)

O fenômeno Paralímpico de verão e inverno dos EUA, Oksana Masters, buscará mais sucesso no Para biatlo na prova de média distância, enquanto a ucraniana Liudmyla Liashenko é uma das favoritas para o evento feminino em pé de 10km.

Beijing 2022 serão os sextos Jogos Paralímpicos de Masters, depois de fazer sua estreia nos Jogos Paralímpicos de Verão Londres 2012, em que ela ganhou bronze no Para remo scull duplo misto na categoria de tronco e braços.

Seis meses após ganhar dois ouros no ciclismo de estrada em Tóquio 2020 (em 2021), Masters finalmente poderá realizar o sonho de competir nos Jogos Paralímpicos em Pequim.

"Acho que isso é a minha jornada Paralímpica como atleta completando um ciclo. Queria tanto ter disputado os Jogos de Verão Beijing 2008. E eu não consegui", contou Masters ao site do IPC.

O compatriota de Liashenko, Taras Rad, tentará ganhar títulos consecutivos no evento de média distância masculino.

A alemã Anna-Lena Forster tem seus olhos em um segundo ouro consecutivo e terceira medalha no slalom super-combinado feminino para atletas sentadas no Para esqui alpino. O neerlandês Jeroen Kampschreur é o atual campeão do evento masculino.

No evento feminino para atletas com deficiência visual, a eslovaca Henrieta Farkasova terá que encarar o desafio de fortes concorrentes em sua tentativa de defesa de título.

Quarta-feira (9 de março)

Oksana Masters deixará seu rifle de lado para tentar a medalha no cross-country feminino no evento sprint para atletas sentadas no Centro Nacional de Biatlo de Zhangjiakou (o cross-country será no Centro de Biatlo nos Jogos Paralímpicos). A americana tentará defender seu título em PyoengChang 2018.

No masculino, fique de olho no brasileiro Cristian Westemaier Ribera, de 19 anos, que tentará ganhar a primeira medalha do país nos Jogos Paralímpicos de Inverno.

A lenda canadense de 42 anos Brian McKeever disputa os Jogos Paralímpicos pela sexta vez, tentando o quarto ouro consecutivo no sprint masculino para atletas com deficiência visual.

McKeever, o maior atleta Paralímpico masculino de cross-country da história, com 17 medalhas em cinco Jogos de Inverno, incluindo 13 ouros, terminará sua brilhante carreira após Beijing 2022.

"Os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos são um clube muito exclusivo. É muito difícil ser campeão mundial, ser campeão Paralímpico, poucas pessoas conseguem isso", McKeever disse ao site do IPC.

"Mas o Para esporte me deu a oportunidade de ser um atleta profissional e de seguir esse sonho. Eu só queria esquiar e tenho feito isso há mais de 20 anos".

Quinta-feira (10 de março)

A ação do dia nas montanhas está reservada para os homens do Para esqui alpino, com três medalhas sendo distribuídas no slalom gigante na zona de Yanqing.

Um dos principais candidatos é o norueguês Jesper Pedersen, que está buscando pelo segundo título Paralímpico consecutivo no evento para atletas sentados.

O suíço Theo Gmur será na montanha para defender seu título no evento para atletas em pé. Ao mesmo tempo, o italiano Giacomo Bertagnolli pretende continuar seu domínio na classificação para atletas com deficiência visual. Bertagnolli ganhou quatro medalhas em PyeongChang 2018, incluindo o ouro no slalom gigante.

Sexta-feira (11 de março)

As mulheres terão a sua vez no Para esqui alpino em 11 de março, quando competirão pelas medalhas nas categorias sentada, em pé e deficiência visual.

A estrela japonesa Momoka Muraoka será a favorita no slalom gigante (sentado), tentando mais um ouro. Muraoka ganhou cinco medalhas há quatro anos em PyeongChang.

A esquiadora da categoria em pé Marie Bochet tomará a neve tentando aumentar seu status de lenda com um terceiro ouro seguido no slalom gigante.

"Esperam que eu entregue", ela disse à Radio Mont Blanc antes dos Jogos. "Competi nos primeiros Jogos 12 anos atrás e não somos eternos. Sinto pressão? Não, porque toda temporada é uma nova temporada. Mas sim, quando você tem uma história como a minha, as pessoas acham que vai durar para sempre".

Henrieta Farkasova, da Eslováquia, também tentará fazer história, buscando um inédito quarto ouro consecutivo no slalom gigante feminino para atletas com deficiência visual.

Estamos nos acostumando com as montanhas pouco a pouco. No final, não é tão impressionante, é mais divertido... Nunca é fácil desbravar uma nova montanha mas esta é realmente linda.

Marie Bochet em sua página no Twitter sobre o local de competição em Yanqing.

Programação 8 de março

Todos os horários abaixo são horários de Pequim.

Para Esqui Alpino

14:15 Super Combinado Feminino Deficiência Visual EVENTO DE MEDALHA

Seguido por Super Combinado Feminino em Pé EVENTO DE MEDALHA

Seguido por Super Combinado Feminino Sentado EVENTO DE MEDALHA

Seguido por Super Combinado Masculino Deficiência Visual EVENTO DE MEDALHA

Seguido por Super Combinado Masculino em Pé EVENTO DE MEDALHA

Seguido por Super Combinado Masculino Sentado EVENTO DE MEDALHA

Para Biatlo

10:00 Média Distância Feminino Sentado EVENTO DE MEDALHA

10:30 Média Distância Masculino Sentado EVENTO DE MEDALHA

12:00 Média Distância Feminino em Pé EVENTO DE MEDALHA

12:30 Média Distância Masculino em Pé EVENTO DE MEDALHA

14:00 Média Distância Feminino Deficiência Visual EVENTO DE MEDALHA

14:30 Média Distância Masculino Deficiência Visual EVENTO DE MEDALHA

Para Hóquei no Gelo

13:05 Fase de grupos - Grupo A - Canadá vs República da Coreia

16:35 Fase de grupos - Grupo B – Itália vs República Popular da China

20:05 Fase de grupos - Grupo B – República Tcheca vs Eslováquia

Curling em Cadeira de Rodas

09:35 Fase de grupos Sessão 9 – Suíça vs Letônia

09:35 Fase de grupos Sessão 9 – Grã Bretanha vs Estônia

09:35 Fase de grupos Sessão 9 – República da Coreia vs Canadá

14:35 Fase de grupos Sessão 10 – República da Coreia vs Eslováquia

14:35 Fase de grupos Sessão 10 – Suécia vs Estônia

14:35 Fase de grupos Sessão 10 – Letônia vs Noruega

19:35 Fase de grupos Sessão 11 – Grã Bretanha vs Suécia

19:35 Fase de grupos Sessão 11 – Canadá vs Eslováquia

19:35 Fase de grupos Sessão 11 – República Popular da China vs Estados Unidos

19:35 Fase de grupos Sessão 11 – Noruega vs Suíça

Programação 9 de março

Para Esqui Cross-country

13:45 Sprint masculino sentado Final EVENTO DE MEDALHA

13:59 Sprint feminino sentado Final EVENTO DE MEDALHA

14:13 Sprint Livre Masculino em Pé Final EVENTO DE MEDALHA

14:27 Sprint Livre Feminino em Pé Final EVENTO DE MEDALHA

14:41 Sprint Livre Masculino Deficiência Visual Final EVENTO DE MEDALHA

14:55 Sprint Livre Feminino Deficiência Visual Final EVENTO DE MEDALHA

Para Hóquei no Gelo

16:35 Finais da classificatória

20:05 Finais da classificatória

Curling em Cadeira de Rodas

09:35 Fase de grupos Sessão 12 – Noruega vs Suécia

09:35 Fase de grupos Sessão 12 – Estônia vs República da Coreia

09:35 Fase de grupos Sessão 12 – República Popular da China vs Eslováquia

14:35 Fase de grupos Sessão 13 – Suécia vs Eslováquia

14:35 Fase de grupos Sessão 13 – Estados Unidos vs Suíça

14:35 Fase de grupos Sessão 13 – Noruega vs República Popular da China

14:35 Fase de grupos Sessão 13 – Canadá vs Grã Bretanha

19:35 Fase de grupos Sessão 14 – República da Coreia vs Grã Bretanha

19:35 Fase de grupos Sessão 14 – Estônia vs Canadá

19:35 Fase de grupos Sessão 14 – Estados Unidos vs Letônia

Programação 10 de março

Para Esqui Alpino

14:00 Slalom Gigante Masculino Deficiência Visual Corrida 2 EVENTO DE MEDALHA

Seguido por Slalom Gigante Masculino em Pé Corrida 2 EVENTO DE MEDALHA

Seguido por Slalom Gigante Masculino Sentado Corrida 2 EVENTO DE MEDALHA

Para Hóquei no Gelo

18:05 Jogos de Classificação 7-8

Curling em Cadeira de Rodas

09:35 Fase de grupos Sessão 15 – Canadá vs Noruega

09:35 Fase de grupos Sessão 15 – República Popular da China vs Grã Bretanha

09:35 Fase de grupos Sessão 15 – Eslováquia vs Suíça

09:35 Fase de grupos Sessão 15 – Suécia vs Estados Unidos

14:35 Fase de grupos Sessão 16 – Suíça vs Estônia

14:35 Fase de grupos Sessão 16 – República da Coreia vs Estados Unidos

14:35 Fase de grupos Sessão 16 – Grã Bretanha vs Letônia

19:35 Fase de grupos Sessão 17 – Letônia vs República Popular da China

19:35 Fase de grupos Sessão 17 – República da Coreia vs Suécia

19:35 Fase de grupos Sessão 17 – Eslováquia vs Estônia

Programação 11 de março

Para Esqui Alpino

13:15 Slalom Gigante Feminino Deficiência Visual Corrida 2 EVENTO DE MEDALHA

Seguido por Slalom Gigante Feminino em Pé Corrida 2 EVENTO DE MEDALHA

Seguido por Slalom Gigante Feminino Sentado Corrida 2 EVENTO DE MEDALHA

Para Biatlo

10:00 Individual Feminino Sentado EVENTO DE MEDALHA

10:30 Individual Masculino Sentado EVENTO DE MEDALHA

12:20 Individual Feminino em Pé EVENTO DE MEDALHA

12:40 Individual Masculino em Pé EVENTO DE MEDALHA

14:05 Individual Feminino Deficiência Visual EVENTO DE MEDALHA

14:25 Individual Masculino Deficiência Visual EVENTO DE MEDALHA

Para Hóquei no Gelo

12:05 Semifinal

16:05 Jogos de Classificação 5-6

20:05 Semifinal

Curling em Cadeira de Rodas