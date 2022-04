Tenistas brasileiras se classificam para os playoffs da Billie Jean King Cup

A equipe feminina do Brasil de tênis se classificou para os playoffs da Billie Jean King Cup 2022, a competição de nações feminina, neste sábado, 16 de abril.

Brasil e Argentina foram os dois países vencedores da divisão das Américas e disputarão em novembro os playoffs que dão vagas no grupo de elite do torneio.

Liderado por Beatriz Haddad Maia e pela medalhista Olímpica de bronze Laura Pigossi, o Brasil disputou quatro confrontos (cada um com duas partidas e uma de duplas, quando necessário) e venceu todos. A única partida cedida por para a Argentina, mas ainda assim as brasileiras ficaram em primeiro no grupo e derrotaram o Chile na rodada decisiva.

Laura Pigossi, que fez sua primeira final de WTA em Bogotá na semana anterior, derrotou a chilena Barbara Gatica por 6/2 e 6/3. Em seguida, Bia Haddad fez o mesmo placar contra Daniela Seguel.

"Principal hoje foi a postura tática. Joguei contra ela várias vezes, mas esta foi a primeira vez em quadra rápida. Consegui ser bem agressiva, manter o comando dos pontos, subir na rede nas horas certas e ter tranquilidade pra fechar", destaca Laura.

"Acho que o principal fator para termos alcançado a classificação é o fato de o nosso time ser muito equilibrado. Todas as jogadoras têm condições de jogar nos jogos de simples ou duplas, independente do confronto", analisa Bia.

"Nosso time foi maravilhoso, com uma semana impecável. Em todos os jogos, elas lutaram e deixaram tudo em quadra. Felizmente, saímos daqui com o nosso objetivo alcançado", frisa a capitã Roberta Burzagli.

O adversário do Brasil nos playoffs de novembro será definido por sorteio.