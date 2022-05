Seleções brasileiras convocadas para a Liga das Nações de vôlei

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou em seu site as listas com os nomes dos atletas do Brasil inscritos para as seleções feminina e masculina para a Liga das Nações (sigla VNL em inglês para Volleyball Nations League) de 2022.

Nas últimas semanas as redes sociais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) também divulgou algumas jogadoras e jogadores para as duas seleções para o torneio. As mulheres foram anunciadas por campeãs Olímpicas como Jaqueline, Fabizinha, Fernanda Garay e Paula Pequeno, enquanto que os medalhistas de ouro Carlão, Maurício, Marcelo Negrão e Giovane Gávio relacionaram vários dos convocados entre os homens.

A edição de 2022 é a quarta da Liga das Nações, que no calendário internacional substituiu - no caso do masculino - a antiga Liga Mundial, que existiu de 1990 a 2017. No feminino, passou a fazer parte no lugar do antigo Grand Prix, que durou de 1993 a 2017.

Entre os homens, o Brasil é o atual campeão e vai em busca do bicampeonato. Já as mulheres procuram o primeiro título, depois de terem chegado à final em 2019 e 2021, sendo derrotadas nas duas ocasiões pelos Estados Unidos (atuais campeões do torneio Olímpico feminino).

RELEMBRE: Seleção brasileira é derrotada pelos Estados Unidos e fica com a prata

Confiram os nomes das atletas escolhidas por José Roberto Guimarães e dos convocados por Renan dal Zotto para a disputa da Liga das Nações.

Seleção feminina

As convocadas por José Roberto Guimarães para a seleção feminina são:

Ana Carolina - central - Praia Clube

Ana Cristina - ponteira - Fenerbahçe SK (TUR)

Bruna Honório - oposta - KS Developres Rzeszów (POL)

Cláudia Bueno - levantadora - Praia Clube

Diana - central - Barueri Volleyball Club

Gabi - ponteira - Vakifbank SK (TUR)

Julia Bergmann - ponteira - Georgia Tech (Estados Unidos)

Julia Kudiess - central - Minas TC

Karina Souza - ponteira - Sesi-SP

Kasiely Clemente - ponteira - Praia Clube

Kenya Malachias - levantadora - Osasco

Kisy Nascimento - oposta - Minas TC

Lais Vasques - líbero - Barueri Volleyball Club

Lorena - central - Barueri Volleyball Club

Lorenne - oposta - Ageo Medics (JPN)

Lorrayna Marys - oposta - Barueri Volleyball Club

Macris - levantadora - Minas TC

Mayany - central - Sesi-SP

Milka Marcília - central - Sesc/CR Flamengo

Natinha - líbero - Sesc/CR Flamengo

Nyeme Victória - líbero - Sesi-SP

Priscila Daroit - central - Minas TC

Roberta - levantadora - LKS Lodz (POL)

Rosamaria - oposta - Novara (ITA)

Tainara Santos - ponteira - Praia Clube

Seleção masculina

Os convocados por Renan dal Zotto para a seleção masculina são:

Adriano Xavier - ponteiro - Vôlei Renata

Alan Souza - oposto

Alexandre Elias - líbero - Vôlei Renata

Bruno Rezende - levantador - Modena (ITA)

Darlan Souza - oposto - Sesi-SP

Fernando Kreling, "Cachopa" - levantador - Cruzeiro EC

Flávio Gualberto - central - Vibo Valentia (ITA)

Franco Paese - oposto - Vôlei Guarulhos

Gabriel Vaccari - ponteiro - Tourcoing-Lille (FRA)

Henrique Honorato - ponteiro - Minas Tênis Clube

Isac Santos - central - Cruzeiro EC

João Rafael - ponteiro - Zamalek (EGY)

Leandro dos Santos - central - Tours (FRA)

Léo de Andrade - central - Sesi-SP

Lucão - central - Vôlei Renata

Maique Reis - líbero - Minas Tênis Clube

Matheus Brasília - levantador - Sesi-SP

Matheus Santos, "Pinta" - central - Minas Tênis Clube

Rodrigo Leão, "Rodriguinho" - ponteiro - Cruzeiro EC

Ricardo Lucarelli - ponteiro - Civitanova (ITA)

Thales Hoss - líbero - Funvic Natal

Victor Birigui - ponteiro - Sesi-SP

Wallace - oposto - Cruzeiro EC

William Arjona - levantador - Minas Tênis Clube

Yoandy Leal - ponteiro - Modena (ITA)

A Liga das Nações 2022

A edição deste ano tem um formato diferente. O torneio feminino vai de 31 de maio a 17 de julho, com uma fase preliminar que vai contar com 16 equipes, divididas em dois grupos de oito em cada uma das três semanas de disputa. O grupo se reúne em uma sede na semana de torneio para que as partidas sejam realizadas. Assim, na primeira semana serão duas sedes, bem como a segunda e a terceira semana. Cada time jogará 12 vezes.

A fase final acontecerá entre 13 e 17 de julho, em Ancara (Turquia), com as oito melhores equipes da fase anterior. Serão jogadas partidas das quartas de final, semifinal e final.

As brasileiras estreiam no dia 31 de maio (terça-feira) contra a Alemanha, em Shreverport-Bossier City (Estados Unidos), lugar sede da primeira semana. Depois realizará os jogos em Brasília (segunda semana) e fechará a fase inicial com as partidas da terceira semana a serem realizadas na capital búlgara, Sófia.

O torneio masculino acontecerá de 7 de junho a 24 de julho e tem o mesmo formato. Entretanto a fase final será jogada em Bolonha (Itália), de 20 a 24 de julho.

Os brasileiros, atuais campeões, começam a corrida em defesa do título no dia 8 de junho (quarta-feira), contra a Austrália, em Brasília, que receberá os confrontos da primeira semana. Depois viajarão até Sófia (Bulgária) para os duelos da segunda semana e, para encerrar a fase preliminar, os compromissos da terceira semana serão em Osaka (Japão).

Brasil no topo do pódio da Liga das Nações

Jogos em Brasília

A capital federal receberá partidas da terceira semana da competição feminina (14 a 19 de junho) e da primeira semana do torneio masculino (7 a 12 de junho).

Abaixo a relação dos jogos das seleções do Brasil na primeira fase da Liga das Nações de vôlei.

Seleção feminina

Horário de Brasília:

Brasil x Alemanha - 31 de maio - 19:00

Brasil x Polônia - 2 de junho - 16:00

Brasil x República Dominicana - 3 de junho - 19:00

Brasil x Estados Unidos - 4 de junho - 22:00

Brasil x Turquia - 15 de junho - 21:00* - jogo em Brasília

Brasil x Países Baixos - 16 de junho - 21:00* - jogo em Brasília

Brasil x Itália - 18 de junho - 15:00* - jogo em Brasília

Brasil x Sérvia - 19 de junho - 10:00* - jogo em Brasília

Brasil x República Popular da China - 28 de junho - 11:00

Brasil x República da Coreia - 30 de junho - 10:30

Brasil x Bulgária - 1º de julho - 14:00

Brasil x Tailândia - 2 de julho - 10:30

Seleção masculina

Horário de Brasília

Brasil x Austrália - 8 de junho - 21:00 - jogo em Brasília

Brasil x Eslovênia - 9 de junho - 21:00 - jogo em Brasília

Brasil x Estados Unidos - 11 de junho - 15:00 - jogo em Brasília

Brasil x República Popular da China - 12 de junho - 10:00 - jogo em Brasília

Brasil x Polônia - 22 de junho - 11:00

Brasil x Sérvia - 23 de junho - 10:30

Brasil x Irã - 24 de junho - 10:30

Brasil x Bulgária - 26 de junho - 14:00

Brasil x Alemanha - 6 de julho - 3:40

Brasil x Canadá - 7 de julho - 6:00

Brasil x França - 8 de julho - 3:40

Brasil x Japão - 10 de julho - 7:10