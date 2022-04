Sheilla Castro se aposenta: três momentos inesquecíveis da bicampeã Olímpica do vôlei

Uma das maiores atletas do vôlei anunciou a aposentadoria. Bicampeã Olímpica em Beijing 2008 e Londres 2012, a oposta Sheilla Castro despediu-se das quadras no último fim de semana, em atuação pelo Blue Storm, da liga profissional dos Estados Unidos.

A mineira marcou uma geração e será para sempre lembrada. Em 2020 foi escolhida em votação popular pelo site globoesporte.com como a maior atleta Olímpica do Brasil. Em uma vida de dedicação ao esporte, acumulou títulos nos clubes por onde passou e também, pela seleção brasileira, cuja primeira convocação aconteceu em 2002. Nela permaneceu por quase duas décadas e contribuiu com vários títulos para o país, como Grand Prix e o inesquecível bicampeonato nos Jogos.

O Olympics.com separou três momentos inesquecíveis de Sheilla, uma lenda do esporte.

Sheilla Castro comemora ponto na final Olímpica de Beijing 2008. Foto: 2008 Getty Images

A campanha do ouro em Beijing 2008

Após ter ficado de fora do pódio em Atenas 2004, Sheilla foi fundamental na campanha do primeiro ouro Olímpico da seleção feminina, em Beijing 2008. Oito vitórias em oito partidas, com apenas um set perdido, na decisão contra os Estados Unidos.

"Nosso caminho para os Jogos em Pequim foi muito difícil por causa da frustração e da pressão que tivemos de lidar após nossa eliminação em Atenas quatro anos antes...mas quando chegamos à Vila Olímpica, sabíamos que venceríamos. Estávamos prontas, sabíamos que estávamos a jogar consideravelmente melhor do que as nossos adversárias, estávamos muito confiantes”, disse Sheilla para o site da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Fabiana Claudino, Fabi e Sheilla Castro registram a medalha de ouro conquistada nos Jogos Londres 2012. Foto: 2012 Getty Images

Londres 2012: virada histórica nas quartas de final

A seleção brasileira pareceu ter aprendido a lição dos Jogos de Atenas, quando a medalha Olímpica escapou por muito pouco. Depois daquilo, nada mais passaria. Assim foi. O primeiro ouro veio em Beijing 2008, mas na campanha do bicampeonato em Londres 2012, uma virada nas quartas de final contra a Rússia, que entrou para a história do vôlei. Com 27 pontos, Sheilla foi protagonista naquele jogo, em que o Brasil tirou cinco match-points das russas, deu a volta na partida e assegurou a vaga na semifinal daqueles Jogos.

“É incrível, ainda hoje as pessoas me marcam nas redes sociais pelo menos uma vez por semana por causa daquela partida”, disse Sheilla em entrevista ao site WebVolei.

O bicampeonato Olímpico

A segunda medalha de ouro Olímpica aconteceu dias depois, em mais um momento inesquecível. Também foi outra decisão contra as norte-americanas e, assim como em 2008, novamente uma vitória por 3 sets a 1. Desta vez Sheilla terminou com o saque mais eficiente dos Jogos.

"A gente sabia que ia ganhar, que o ouro seria nosso. Ser campeã Olímpica é indescritível, uma sensação...imagina o mundo inteiro parar para te assistir...não tenho que falar, só a agradecer a todos", disse Sheilla para a TV Record após o ouro em Londres.

Sheilla Castro comemora vitória durante os Jogos Rio 2016. Foto: 2016 Getty Images

O mundo do vôlei rende homenagens

Sheilla recebeu várias mensagens de carinho ao anunciar a aposentadoria. De antigas companheiras de equipe, até a entidade máxima do voleibol mundial, o universo do vôlei a homenageou. Fabi, também bicampeã Olímpica e antiga companheira de seleção, colocou em suas redes sociais:

“Ontem foi um dia especial! Pela última vez entrou em quadra jogando profissionalmente uma das maiores atletas de todos os tempos! Eu tive o privilégio de acompanhar de perto desde o início. Muitas histórias, títulos inimagináveis, viagens, sonhos e mais que isso, a certeza de que nos divertimos demais! Obrigada, Shilinha (é assim que a chamo até hj) por tudo! Parabéns pela trajetória e um especial OBRIGADA!”

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB), também lembrou-se de Sheilla ao postar um vídeo em suas redes.

Histórico de títulos de Sheilla pela seleção