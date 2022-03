Seleção brasileira feminina de vôlei conhece grupo do Mundial de 2022

Em busca do primeiro título mundial, a seleção brasileira feminina de vôlei descobriu nesta quinta-feira, 17 de março, suas adversárias na primeira fase do Campeonato Mundial de 2022, de 23 de setembro a 15 de outubro, nos Países Baixos e na Polônia.

Cabeça de chave do Grupo D, o Brasil enfrenta República Popular da China, Japão, Colômbia, Argentina e República Tcheca. São quatro grupos com seis times cada.

As quatro melhores equipes de cada grupo avançam para a segunda fase, que terá dois grupos com oito times cada. Os quatro melhores times então se classificam para as quartas de final.

Anfitriões do Mundial, os Países Baixos e a Polônia são cabeças de chave dos Grupos A e B, respectivamente, enquanto as atuais campeãs Olímpicas americanas lideram o Grupo C.

As brasileiras já foram vice-campeãs mundiais em três ocasiões, em 1994, 2006 e 2010, mas nunca subiram ao topo do pódio na competição, como fizeram nos Jogos Olímpicos em duas oportunidades: Beijing 2008 e Londres 2012.

Na última edição do Mundial, em 2018, no Japão, a seleção terminou na sétima colocação.

Antes do Mundial, a equipe comandada por José Roberto Guimarães disputa a Liga das Nações, que começa em 31 de maio e se estende até o mês de julho.

Time brasileiro feminino de vôlei que ficou com a medalha de prata em Tóquio 2020. Foto: 2021 Getty Images

Confira os grupos do Mundial de vôlei feminino

Grupo A: Países Baixos, Itália, Bélgica, Porto Rico, Camarões, Quênia.

Grupo B: Polônia, Turquia, República Dominicana, República da Coreia, Tailândia, Croácia.

Grupo C: EUA, Sérvia, Alemanha, Bulgária, Canadá, Cazaquistão.

Grupo D: Brasil, República Popular da China, Japão, Colômbia, Argentina, República Tcheca.