Seleção brasileira toma forma após o terceiro dia do Troféu Brasil de Natação

A seleção brasileira começa a tomar forma após o terceiro dia do Troféu Brasil de Natação, disputado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 6 de abril, mais três nomes foram confirmados para o Mundial de Budapeste, na Hungria, entre os meses de junho e julho. Com isso, a equipe nacional soma agora 18 atletas.

Viviane Jungblut (Grêmio Náutico União) com 16min19s62, e Beatriz Dizotti (Unisanta) com 16min25s95, terminaram respectivamente em primeiro e segundo lugar nos 1500m livre e garantiram presença no Mundial da Hungria. Jungblut já havia se classificado nos 400m livre.

RELEMBRE: Primeiro dia do Troféu Brasil tem recordes e índices para o Mundial

“Com certeza meu objetivo foi mais do que cumprido aqui nessa prova. Tenho ciência que tenho que mudar algumas coisas e ajustar para competir em nível internacional, mas estou feliz com meu resultado”, disse Viviane Jungblut para o site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

“Primeiro mundial de longa. Muito feliz com o resultado e com o trabalho que está sendo feito. Vamos melhorar e evoluir até Budapeste”, falou Beatriz Dizotti, também para o site da CBDA.

Viviane Jungblut (Grêmio Náutico União) e Beatriz Dizotti (Unisanta) comemoram durante o Troféu Brasil de Natação, no Rio de Janeiro, em abril de 2022.

João Gomes Júnior consegue índice

Nos 50m peito, João Gomes Júnior (Esporte Clube Pinheiros) chegou em primeiro com 26s62 e carimbou o passaporte para Budapeste. Ele retornará para a capital magiar, onde foi medalha de prata na mesma prova, no Mundial de 2017. "Foi lá (em Budapeste) que eu comecei meu ciclo para Tóquio e fui muito bem. É uma prova que eu me sinto bem e estive no pódio nas últimas duas edições de Mundial e espero continuar lá né?”, comentou João para o site da CBDA.

Matheus Gonche vence os 200m borboleta

Integrante da equipe Olímpica em Tóquio 2020, Matheus Gonche (SESI-SP) faturou a prova com 1min26s30 e também confirmou presença no Mundial da Hungria.

"É um alívio muito grande ver que todo trabalho deu certo. Eu estava me sentindo muito bem de manhã e só bastava eu estar concentrado e feliz para esse índice sair. Eu estreei na seleção adulta indo para uma Olímpiada, no alto nível, então agora o trabalho é para manter isso. Abrir o ano conquistando mais uma seletiva, é incrivel", comentou Matheus Gonche ao final da prova, para o site do SESI-SP.

Os brasileiros classificados para o Mundial de Budapeste

Fernando Scheffer - 200m livre (finalista Olímpico), 400m livre e 4x200m livre

Guilherme Costa - 800m livre (finalista Olímpico) e 400m livre

Bruno Fratus - 50m livre (finalista Olímpico)

Leonardo de Deus - 200m borboleta (finalista Olímpico)

Jhennifer Conceição - 100m peito

Stephan Steverink - 400m medley

Viviane Jungblut - 400m livre e 1500m livre

Nicholas Santos - 50m borboleta

Stephanie Balduccini - 200m livre e 4x200m livre

Giovanna Diamante - Revezamento 4x200m livre

Aline Rodrigues - R4x200m livre

Maria Paula Heitmann - 4x200m livre

Vinicius Assunção - 4x200m livre

Breno Correia - 4x200m livre

Murilo Sartori - 4x200m livre

Beatriz Dizotti - 1500m livre

João Gomes Júnior - 50m peito

Matheus Gonche - 200m borboleta.

Programação e onde assistir ao Troféu Brasil de Natação

A quinta-feira promete grandes emoções no Parque Aquático Maria Lenk, com as eliminatórias a partir das 9:30 e as finais a partir das 18:30 (horário de Brasília). Serão disputadas as seguintes provas, tanto do masculino quanto do feminino:

50m costas

100m livre

200m peito

O Troféu Brasil de Natação tem a transmissão do Canal Olímpico do Brasil e da TV CBDA. As finais também terão a transmissão do Sportv 3.