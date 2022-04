Troféu Brasil de Natação: Fernando Scheffer e Stephanie Balduccini lideram revezamentos 4x200 classificados para o Mundial

O segundo dia de competições do Troféu Brasil de Natação, no Rio de Janeiro, garantiu a classificação dos revezamentos feminino e masculino 4x200m ao Mundial de Budapeste, na Hungria.

Na terça-feira, dia 5 de abril, Stephanie Balduccini e Fernando Scheffer confirmaram o favoritismo nos 200m livre.

Aos 17 anos, Stephanie, que foi a nadadora mais jovem do Brasil em Tóquio 2020, superou Giovanna Diamante, Aline Rodrigues e Maria Paula Heitmann, que formam com ela o revezamento feminino do Mundial.

“Estou muito emocionada. É um momento muito importante da minha vida. É uma competição muito especial para mim e conseguir essa classificação coroa um grande trabalho do meu treinador, a quem dedico esse título”, disse Stephanie.

Apesar de já estar classificado para o Mundial, o medalhista Olímpico de bronze Fernando Scheffer não aliviou e nadou para 1m46s18, abaixo do índice, para vencer a prova.

Vinicius Assunção, Breno Correia e Murilo Sartori completam a forte equipe brasileira no 4x200m masculino em Budapeste.

“Muito feliz com meu tempo. Já estava classificado para esta prova, mas foi muito bom ver a disputa com esses caras lado a lado. A cada ciclo vemos uma renovação na seleção e, hoje, estou muito feliz com o fato do Vinicius ter chegado ao revezamento”, afirmou Scheffer.

Outro destaque do dia foi o veterano Nicholas Santos. Aos 42 anos de idade, ele disputará mais um Mundial ao atingir o índice dos 50m borboleta. Recordista mundial da prova em piscina curta, ele tem chance de medalha em Budapeste.

“É muito gratificante chegar a essa altura da carreira e ainda estar competitivo e rápido. Difícil pensar lá quando comecei, mas, com certeza, não imaginava disputar títulos internacionais nesta altura do ‘campeonato’. Me deixa muito feliz e orgulhoso do que venho fazendo há alguns anos”, explicou.

O Troféu Brasil tem transmissão do Canal Olímpico do Brasil, da TV CBDA e Sportv 3. A competição vai até 9 de abril.

Veja a lista dos brasileiros que já se classificaram para o Mundial: