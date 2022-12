Rebeca Andrade é novamente a responsável por um dia histórico para o esporte brasileiro. Pela primeira vez, o Brasil leva a medalha de ouro do individual geral feminino no Campeonato Mundial de Ginástica Artística. O feito foi conquistado nesta quinta-feira, 3 de novembro de 2022, em Liverpool, na Grã-Bretanha. A conquista se soma às suas duas medalhas Olímpicas no salto (ouro) e individual geral (prata) em Tóquio 2020 e às duas medalhas no Mundial de 2021, que foram ouro no salto e prata nas barras assimétricas. Rebeca é apenas a segunda brasileira a subir no pódio do individual geral em Mundiais. A primeira foi Jade Barbosa, com o bronze em 2007. Rebeca pode ir além e levar mais três medalhas em Liverpool. A ginasta compete nas decisões do solo, das barras assimétricas e da trave nos próximos dias. De quebra, ela ajudou o Brasil a conquistar um inédito quarto lugar na disputa mundial por equipes na terça-feira (1). Com 56.899 pontos, Rebeca superou a americana Shilese Jones e a britânica Jessica Gadirova, que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente. "Significa muito para mim, porque ainda consigo competir depois das lesões e mostrar do que sou capaz. Sinto que posso mostrar muito mais e continuar fazendo ginástica", disse. "Sempre sonhei em ser atleta Olímpica e campeã mundial, mas quando eu tinha 10 anos e tive que sair de casa, achava que ia ser muito difícil. Foi nesse momento que comecei a acreditar", explicou a ginasta. Ela também ressaltou que, depois de Tóquio 2020, sua mentalidade em relação ao esporte mudou: "Nos Jogos Olímpicos, eu tinha o objetivo de apresentar a minha ginástica. Já aqui eu tinha o objetivo de continuar curtindo a minha ginástica". A brasileira Flávia Saraiva também havia se classificado para a final do individual geral, mas sua lesão no tornozelo durante a classificatória a tirou da disputa. No entanto, Flávia pretende se apresentar na final do solo, aparelho em que se classificou na primeira posição. Saiba como foram as apresentações de Rebeca e quando as outras medalhas serão disputadas no Mundial de 2022. RELEMBRE | Todos os medalhistas do Brasil em Mundiais

Rebeca Andrade campeã mundial do individual geral: aparelho a aparelho Rebeca começou sua apresentação com a sua marca registrada: o salto Cheng executado próximo à perfeição, com apenas um pequeno passo na chegada, que valeu nota 15.166 e abriu boa vantagem sobre Jade Carey, que fez o mesmo salto com execução pior. Já nas barras assimétricas, Rebeca teve problemas. Ela errou em uma parada de mãos e depois quase perdeu a retomada após uma largada. A nota de 13.800 foi oito décimos pior que a da classificatória, fazendo com que a vantagem que a brasileira obteve no salto diminuísse. No entanto, ela manteve a liderança geral. A tensão não a acompanhou na temida trave, aparelho em que Rebeca teve poucos desequilíbrios e perdeu apenas uma das conexões. Ela melhorou em relação à classificatória, com 13.533, e permaneceu na primeira posição. O gran finale veio no solo, com a penúltima apresentação do "Baile de Favela". Rebeca passou de forma limpa pela série e tirou 14.400 para novamente reescrever a história do esporte brasileiro. "Essa medalha significa todo o meu trabalho e da minha equipe, das meninas que treinam comigo e me deram apoio. A gente trabalha muito duro, todas as meninas, e eu imagino o quanto elas trabalharam para estar aqui também", afirmou Rebeca ao Sportv. "Na paralela eu tive erros, mas fiquei forte até o final. Na ginástica, você tem que pensar muito rápido, tem que finalizar. Acho que isso mostra como eu estou evoluindo como atleta", acrescentou. Por fim, Rebeca também explicou a importância do "Baile de Favela", série da qual ela se despede neste Mundial. "É para mostrar tudo que o preto é capaz. Eu me sinto orgulhosa de levar essa música para o mundo", disse. "No Brasil, as pessoas entendem a dificuldade que é uma pessoa preta chegar ao alto rendimento. Quero ajudar todas essas pessoas porque eu tive muita ajuda também."