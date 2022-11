EUA, Grã-Bretanha e Canadá vão a Paris 2024, e Brasil conquista inédito quarto lugar de equipes femininas no Mundial de Ginástica Artística

A seleção brasileira feminina de ginástica artística terminou na inédita quarta colocação a final por equipes feminina do Campeonato Mundial de 2022, em Liverpool, Grã-Bretanha, nesta terça-feira (1 de novembro).

Flávia Saraiva, que se lesionou na classificatória, não conseguiu se apresentar em todos os aparelhos e disputou apenas as barras assimétricas. Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Júlia Soares e Carolyne Pedro também compuseram o time brasileiro na decisão.

O pódio, composto por EUA (ouro), Grã-Bretanha (prata) e Canadá (bronze), conquistou as três vagas em disputa para os Jogos Olímpicos Paris 2024. O Brasil terminou a competição com soma de 159.661, apenas 0.9 atrás das canadenses.

"Tenho um orgulho enorme de fazer parte dessa equipe. O quarto lugar é muito especial. Estou orgulhosa das meninas. As quedas fazem parte do esporte e da vida, mas estávamos preparadas para tudo. Estou muito feliz", afirmou Rebeca ao Sportv.

Rebeca e Flávia ainda podem ganhar medalhas em Liverpool. As duas estão classificadas para a decisão do individual geral e do solo, e Rebeca também luta pelo pódio na trave e nas barras assimétricas. No entanto, é preciso aguardar se Flávia terá condições físicas de competir.

Nesta quarta-feira (2), a equipe masculina brasileira disputará a final por equipes, que também dará vagas Olímpicas ao pódio.

Veja como foram as apresentações das ginastas brasileiras e quais são os dias e horários das próximas finais do Mundial.

MAIS | Brasil em quatro finais no masculino

Como foi o desempenho do Brasil na final por equipes

Na primeira rotação do Brasil, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade tiraram uma nota um pouco abaixo da classificatória, 13.200 e 14.633, respectivamente. Já Flávia Saraiva melhorou, com 13.666, pois fez a sua saída completa. No entanto, a carioca deixou a prova mancando e com expressão de dor.

A seguir, o Brasil seguiu para a trave de equilíbrio, na qual Júlia Soares teve uma queda no mortal esticado, assim como na classificatória, tirando 12.533. Rebeca também se desequilibrou do aparelho, na estrela sem mãos, e ficou com 12.833. Carolyne Pedro fechou com uma série sem grandes erros, mas com dificuldade menor, que valeu 11.966.

O terceiro aparelho do Brasil foi o solo, no qual Júlia Soares marcou 12.833 e Rebeca encantou mais uma vez com o "Baile de Favela", tirando 14.066 (na classificatória, havia sido 14.200). Carol Pedro fechou a rotação com 12.466.

Por fim, Carolyne e Lorrane foram ao salto com um Yurchenko com pirueta, que valeram 13.166 e 13.133, respectivamente. Encerrando a participação do Brasil, Rebeca apresentou seu melhor salto, o Cheng, tirando impressionantes 15.166, fundamentais para a quarta colocação inédita do Brasil em Mundiais.

Rebeca ressaltou a importância da resiliência da equipe brasileira após a lesão de Flávia. "Ela não estava só por ela, mas pela equipe inteira. Todo mundo tem dor, mas estamos lá para dar o máximo, não perder a série, não deixar a peteca cair. Isso faz muita diferença", comentou.

MAIS | Como é a classificação para Paris 2024

Quando serão as finais do Mundial de ginástica artística?

Quarta-feira, 2 de novembro

14:25-17:50: final do masculino por equipes - com Brasil

Quinta-feira, 3 de novembro

15:30-18:15: final do individual geral feminino - com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva (a confirmar)

Sexta-feira, 4 de novembro

14:45-18:10: final do individual geral masculino - com Caio Souza e Diogo Soares

Sábado, 5 de novembro

10:15-15:10: finais por aparelhos - dia 1 (masculino do solo, do cavalo com alças e das argolas; feminino do salto e das barras assimétricas) - com Rebeca Andrade

Domingo, 6 de novembro

10:15-15:10: finais por aparelhos, dia 2 (masculino do salto, barras paralelas e barra; feminino da trave de equilíbrio e do exercício de solo) - com Caio Souza, Arthur Nory, Rebeca Andrade e Flávia Sairava (a confirmar)

Onde assistir ao Mundial de Ginástica Artística

No Brasil, a transmissão é dos canais Sportv e do Canal Olímpico do Brasil.