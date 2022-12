Tanto a final feminina, que será nesta terça-feira, 1 de novembro, quanto a masculina, no dia seguinte, distribuirão três vagas para os Jogos Olímpicos Paris 2024 . O Brasil disputa a final masculina com Japão, Grã-Bretanha, EUA, República Popular da China, Itália, Espanha e República da Coreia.

O Brasil será representado nas duas finais por equipes do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2022, em Liverpool, na Grã-Bretanha. Um dia após as ginastas brasileiras se classificarem para a decisão, o time masculino também conquistou a vaga, nesta segunda-feira, 31 de outubro.

Diogo Soares no exercício de solo no Mundial de Liverpool. (Ricardo Bufolin/CBG)

Salto e barra fixa foram destaques do Brasil

O primeiro aparelho da seleção brasileira foram as barras paralelas, com a melhor nota a cargo de Diogo Soares, 14.100. Caio Souza tinha uma série mais difícil, mas errou no início, tirando 13.166. A terceira nota na somatória foi a de Arthur Nory, 12.400, enquanto os 11.733 de Lucas Bittencourt foram descartados.

O Brasil se recuperou com boas passagens pela barra fixa. Campeão mundial do aparelho em 2019, Nory tirou 14.366, com direito a três Katchevs ligados. Caio tirou 14.333 e só saiu do top 8 na última subdivisão. Diogo marcou 13.966 e Lucas, 13.833.

Outro aparelho em que o time brasileiro se destacou foi o solo. Nory foi a nota mais alta, 14.100, seguido por Yuri Guimarães, 14.066, Caio, 13.566, e Diogo, 13.466, cuja nota não entrou na soma da equipe.

O quarto aparelho do Brasil foi o cavalo com alças, em que Diogo liderou com 13.566. Caio tirou 13.166 e Nory contribuiu com 12.000. Os 11.900 de Lucas ficaram de fora.

Sem a presença de Zanetti, Caio tirou a melhor nota brasileira nas argolas, com 13.800. Diogo também passou dos 13, com 13.066. A série de Yuri valeu 12.900 e a de Lucas, 12.766.

Encerrando em seu melhor aparelho, Caio marcou 14.566 com um duplo mortal com meia volta, que contou para a equipe. No segundo salto, ele acertou um Tsukahara com tripla pirueta, que valeu 14.600 e o colocou na quinta posição do aparelho, sua melhor chance de medalha no Mundial.

Yuri também foi bem no salto, com 14.266 de média, mas não avançou à final. Diogo somou 14.100 com um Yurchenko com dupla pirueta, enquanto Nory pisou fora do colchão no Yurchenko com dupla pirueta e meia e tirou 13.900.

Caio avançou à decisão do individual geral em 10º, com 82.564 no total. Diogo também disputa a final após atingir a 12ª colocação, com 82.264.

As finais de Mundial não são novidade para Caio, mas ele ainda busca sua primeira medalha. Já Diogo disputa seu primeiro Mundial adulto da carreira.

"Nós competimos muito bem como equipe e estou bem feliz com meu desempenho no individual geral, porque na minha última competição eu não fui muito bem", disse Diogo. "Acertei todas as minhas séries e fiquei um pouco emocionado por isso".

