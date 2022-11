Mundial de Ginástica Artística: República Popular da China, Japão e Grã-Bretanha conquistam as vagas por equipes masculinas em Paris 2024; Brasil fica em sétimo

República Popular da China em primeiro, Japão em segundo e Grã Bretanha em terceiro fizeram o pódio na disputa da final por equipes masculinas nesta quarta-feira, dia 2 de novembro, durante o Mundial de Ginástica Artística, em Liverpool, Grã-Bretanha. Com isso, seus times conquistaram uma vaga nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

O Brasil terminou em sétimo lugar, mesma posição em que havia avançado para esta final, durante a fase classificatória. Liderou até a segunda rotação. A partir da terceira, a equipe da República Popular da China assumiu a ponta, com o salto, e permaneceu na frente até o fim, garantindo o título. O Japão avançou na tabela ao longo das finais e chegou à última rotação como vice-líder.

No entanto, a disputa pelo segundo lugar, entre britânicos, japoneses e italianos, só seria definida na última rotação. A Itália não foi bem no cavalo com alças, enquanto Japão e Grã-Bretanha mantiveram as boas parciais na barra fixa, terminando com a prata e o bronze, respectivamente.

Saiba como foram as apresentações dos ginastas do time do Brasil e os dias e horários das próximas finais do Mundial, com brasileiros em ação.

Como foi o Brasil na final masculina por equipes

Os brasileiros dividiram os aparelhos nas rotações com o ginastas da República da Coreia. O começo foi no salto, com Arthur Nory conseguindo boa nota de 14.566 através de um Yurchenko com duas piruetas e meia. Caio Souza fez a segunda melhor nota, 14.500, enquanto Yuri Guimarães ficou com 13.733.

Na rotação a seguir, as barras paralelas. Diogo Soares foi o primeiro a se apresentar, obtendo 14.000. Caio Souza fez uma ótima série, terminando com 14.600. Lucas Bittencourt terminou com 13.633.

O Brasil chegou à terceira rotação em primeiro lugar por equipes, com 85.032 pontos. Em segundo lugar, a República Popular da China e, logo a seguir, a República da Coreia.

Na barra fixa, Caio Souza fechou com a melhor parcial, 13.900, e Diogo Soares um pouco atrás, com 13.800. Arthur Nory teve uma queda no Jaeger com pirueta, ficando com a quinta melhor nota, 12.866. A República Popular da China obteve melhores resultados no salto e passou o Brasil na classificação geral.

No solo, Yuri Guimarães realizou ótima série, com 14.366, Caio Souza com a segunda melhor nota da rotação, 13.866 e Arthur Nory com 13.700, parciais que mantiveram os brasileiros na segunda colocação geral. Enquanto isso, nas barras paralelas, os chineses aumentaram a vantagem na liderança, totalizando 172.994 pontos. No salto, os japoneses fizeram boas notas e subiram para o terceiro lugar.

Faltavam duas rotações. No cavalo com alças, quinta e penúltima delas, Diogo Soares fez uma série com alto grau de dificuldade, chegou a cair, mas terminou o exercício com 11.900. Lucas Bittencourt apresentou-se logo a seguir e também teve uma queda, ficando com 10.600. Caio Souza entrou por último e somou 11.400, parciais que fizeram o time brasileiro cair para a sétima colocação.

A última rotação para o Brasil foi nas argolas, aparelho em que o time terminou em 12º lugar na classificatória. Diogo Soares ficou com 13.033 e Lucas Bittencourt com 12.966. Caio Souza encerrou a participação dos brasileiros na final por equipes com a 10ª melhor nota no aparelho, 13.933.

No total, o Brasil ficou na sétima posição, com a somatória de 241.362 pontos.

Quando serão as finais do Mundial de ginástica artística?

Quinta-feira, 3 de novembro

15:30-18:15: final do individual geral feminino - com Rebeca Andrade

Sexta-feira, 4 de novembro

14:45-18:10: final do individual geral masculino - com Caio Souza e Diogo Soares

Sábado, 5 de novembro

10:15-15:10: finais por aparelhos - dia 1 (masculino do solo, do cavalo com alças e das argolas; feminino do salto e das barras assimétricas) - com Rebeca Andrade

Domingo, 6 de novembro

10:15-15:10: finais por aparelhos, dia 2 (masculino do salto, barras paralelas e barra; feminino da trave de equilíbrio e do exercício de solo) - com Caio Souza, Arthur Nory, Rebeca Andrade e Flávia Sairava (a confirmar)

Onde assistir ao Mundial de Ginástica Artística

No Brasil, a transmissão é dos canais Sportv e do Canal Olímpico do Brasil.